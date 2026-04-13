ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【13日の公示】阪神が高橋遥人らを抹消 中日はカリステら、ヤクルト… 【13日の公示】阪神が高橋遥人らを抹消 中日はカリステら、ヤクルトは高梨裕稔、北村恵吾を抹消 【13日の公示】阪神が高橋遥人らを抹消 中日はカリステら、ヤクルトは高梨裕稔、北村恵吾を抹消 2026年4月13日 15時6分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇出場選手登録 なし ◇同抹消【楽天】滝中瞭太投手【阪神】高橋遥人投手、早川太貴投手【中日】味谷大誠捕手、O・カリステ内野手【ヤクルト】高梨裕稔投手、北村恵吾内野手 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 阪神OB会長・掛布雅之氏が「みなさんの笑顔のために」と能登半島地震の復興支援に寄付 ドジャース 大谷翔平の次回登板は本拠地での16日メッツ戦 中6日で今季2勝目を狙う 防御率0・00 ドジャース山本由伸 次回登板は本拠地での15日メッツ戦 中6日で今季3勝目狙う 午前11時10分開始 ロッキーズ 菅野智之の次回登板は17日の敵地でのアストロズ戦 ここまで防御率2・16と新天地で奮闘