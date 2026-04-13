スポニチ

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　◇出場選手登録

　なし

　◇同抹消

【楽天】滝中瞭太投手

【阪神】高橋遥人投手、早川太貴投手

【中日】味谷大誠捕手、O・カリステ内野手

【ヤクルト】高梨裕稔投手、北村恵吾内野手