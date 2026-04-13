阪神の才木浩人投手（27）が13日、今季初となる本拠での巨人戦について思いを語った。

この日は、甲子園での投手練習に参加。キャッチボールや投内連係プレーの確認などで汗を流した。14日に先発する巨人戦は、甲子園で開催される今季初の伝統の一戦となるが「変わりない。いつも通りに行きます」と自然体を強調した。

前回登板した7日のヤクルト戦では16奪三振で、セ・リーグタイ記録。8回で105球を投じたものの、体調面については「問題ないっす」と自信を見せた。開幕から2戦2勝と安定感が光る右腕。2週続けての甲子園での快投に腕をぶす。

巨人はここまで7勝7敗の勝率5割。首位・阪神を3・5ゲーム差の3位で追いかける。警戒する巨人の選手については「キャベッチと泉口とか、結構打ってるんかなっていう印象」と、ともに3本塁打している中軸2選手について言及。

また「あと新外国人の選手。ダルベック選手とかもやっぱりなんかね“でかい”んで」と、ここまで2本塁打を放った191センチの新助っ人ダルベックについても警戒した。

そのうえで「結構対戦多いんで。しっかり投げながら、相手の反応を見て、しっかり自分のペースで投げれたらいいんじゃないかなとは思いますね」と心境を明かしていた。