23年のテレビ朝日系特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」で、ンコソパ民のウスバ役で出演した俳優の岡野海斗（25）が13日、インスタグラムを更新。okano_skywalker名義で行ってきた歌手活動を終了すると発表した。

岡野は「9月5日のLast Live【DREAM】をもちまして、okano_skywalkerの活動を終了いたします。突然の発表となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と音楽活動の終了を報告。「これまで応援してくださったファンの皆様、支えてくださった事務所スタッフの皆様、活動に携わってくださった全ての方々のおかげで、ここまで充実した時間を過ごすことができました」と感謝した。

その上で「今回の決断は、自分自身のこれからを見つめ直した上での前向きなものです。関係者の皆様とも十分に話し合いを重ねた上での結論となります」と将来を見据えての、発展的な意味でのピリオドであると強調。「これからアルバム『DREAM』のリリースも予定しております。今後のライブやイベントでは、これまでと変わらず心を込めて皆様にお届けしてまいります。また、イベントなどの場で改めて今後の活動や現在の想いについてお話しできればと思っております。突然のご報告となり申し訳ございません。今後とも変わらぬご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。。