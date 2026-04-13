俳優の田中彗（すばる）が自身の公式Xで、兄・田中樹（SixTONES）とお揃いにしたヘアスタイルを披露した。

【写真】田中樹の弟・彗の“おにいとお揃いの無敵ピンク”ヘア／田中樹・田中彪ツーショット／田中樹表紙ショット

■2025年には田中樹・田中彪の共演も実現で“田中兄弟”に注目が集まる

彗は「おにいとお揃いの無敵ピンク」と添えて、自身の後ろ姿を公開。白Tシャツ姿に優しい色味のピンクヘアが映えており、後ろ姿ながら少しだけ横顔が見えている。

樹はかつてピンクヘアがトレードマークとなっていた時期があった。

コメント欄には「後ろ姿がお兄ちゃんそっくり」「樹かと思った」「頭の形が樹と一緒」「兄弟みんな頭の形が美しい」「田中家の骨格だね」「またお兄ちゃんにもピンクにしてほしい」などといったファンの声が続々と到着。

なお、樹の兄・彪（ひょうが）は2025年、樹の主演舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演。自身のXで仲良しショットを披露し「弟の主演舞台に携われてとても幸せでした」と綴っている。

■「おにいとお揃いの無敵ピンク」（田中彗）

■田中樹・田中彪の仲良しショット

■田中樹が飾った『Depth EDITION 11』表紙