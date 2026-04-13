BE:FIRST（ビーファースト）が4月11日に放送されたNHK『Venue101』に出演。グループ公式Instagramで舞台裏ダンス動画を公開した。

【動画＆写真】BE:FIRSTがバチバチのスキルを発揮した『Venue101』舞台裏ダンス＆オフショット①②

また番組公式Instagramでは、生放送直前オフショットが公開されている。

■ジュノンのもぐもぐドアップなどオフショットも公開

パフォーマンスした楽曲は「BE:FIRST ALL DAY」。

レザーベスト＆白Tシャツに、バンダナやサングラス、ゴールドのネックレスなどを各々がアクセントにちりばめ対象で、番組セットのなかキレッキレのダンスを披露している。

身体をのけ反らせ、床に手をつき脚や手を動かす振りでは、絶妙なバランス感覚を発揮。スムーズに立ち位置を入れ替えていき、軽やかなステップやキックを披露。ミドルテンポの楽曲こそ難しいリズム感やシンクロ具合を、スキルで見事に表現している。

コメント欄には「パフォーマンス進化してる」「テレビでは見にくかった振り付けもはっきり見られてうれしい」「バンダナ姿のビジュ最高」「バチバチのダンス最高」「このコレオはクセになる」などといったファンの声が続々と到着している。

また番組公式SNSのオフショット第一弾では3点の写真が公開。

バンダナを頭に巻いて細かい三つ編みをちりばめたヘアスタイルのJUNON（ジュノン）が、きゅうりをパクッと食べながらカメラ目線するドアップショット、もふもふ帽子を被って口を尖らせるSOTA（ソウタ）と顔を傾けたMANATO（マナト）が寄り添うツーショット、そしてRYUHEI（リュウヘイ）が自撮り棒を持つバックにメンバーが集結した全員集合ショットとなっている。

第二弾では5点の写真が公開。SOTAがSHUNTO（シュント）の肩に手を置く笑顔ツーショット、LEO（レオ）が天井をキリッと見つめるソロショット、SOTAとMANATOが真顔でハグしているショット、オールバックのRYUHEIの笑顔ドアップ、SOTAが椎茸とけん玉で絵しりとりを描いている後ろ姿が公開されている。

■BE:FIRST『Venue101』舞台裏ダンス

■『Venue101』オフショット①

■『Venue101』オフショット②