目黒蓮、映画『SAKAMOTO DAYS』にかけた思いを語る「つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」

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Snow Manの目黒蓮が、4月20日に発売される『non-no』6月号特別版にて表紙を飾る。このたび、シャツスタイルの春らしく爽やかなビジュアルが目を引く表紙が公開された。

■目黒蓮の魅力を高橋文哉、横田真悠が語る

4月29日公開予定の映画『SAKAMOTO DAYS』で主人公の坂本太郎役を務め、140キロの“ふくよかな坂本”と最強の元殺し屋モードの“スマートな坂本”を演じ分けている目黒。今作で見せた二面性にちなんだ「目黒蓮のONとOFF」という特集ページでは、俳優としてこの作品にかけた思いを語り、ワイヤーアクションや特殊メイクなどで新境地を切り開いた撮影中を「大変な場面も多かったけれど、つらいと感じたことは一度もありませんでしたね」と振り返っている。

特集では、プライベートにまつわる様々なことを、二択形式で目黒に直撃質問。飾らない素顔に近づける回答に注目だ。

また。映画『SAKAMOTO DAYS』の共演者である高橋文哉、横田真悠が目黒の魅力を語ったコメントも必読。なお、通常版、特別版ともに、目黒の厚紙ピンナップ（両A面仕様）のとじ込み付録が付く。

メイン写真：『non-no』6月号特別版表紙 (C)non-no 2026年6月号特別版／集英社 撮影／山本雄生

■書籍情報

2026.04.20 ON SALE

『non-no』6月号

通常版表紙：井上和（乃木坂46）

特別版表紙：目黒蓮（Snow Man）

■関連リンク

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/