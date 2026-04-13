13日15時現在の日経平均株価は前週末比439.72円（-0.77％）安の5万6484.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は406、値下がりは1126、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は143.81円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が72.41円、イビデン <4062>が31.31円、ＳＢＧ <9984>が25.74円、ファストリ <9983>が22.53円と続いている。



プラス寄与度トップは信越化 <4063>で、日経平均を20.11円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が18.54円、フジクラ <5803>が15.69円、コナミＧ <9766>が13.91円、ＫＤＤＩ <9433>が11.06円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、情報・通信、陸運、金属製品と続く。値下がり上位にはゴム製品、空運、電気・ガスが並んでいる。



※15時0分2秒時点



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