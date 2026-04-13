東京２３区の火葬料金の高騰などを受け、厚生労働省の研究班が、全国の火葬場を対象に火葬料金などの実態調査に乗り出したことがわかった。

各施設の火葬料金や運営費、経営状況などを調べており、厚労省は調査結果を踏まえて事例集などの策定を検討する。

公営の火葬場は３０００円〜２万５０００円ほどの火葬料金を設定しているところが多い。だが、民間経営の火葬場が集中する東京２３区では８万円を上回る高額な施設が多く、都は昨年９月、区側と連携して料金の安定化を目指す方針を表明。同１１月には特別区長会と共に、現行の墓地埋葬法では民間火葬場の料金設定に対する自治体の指導権限が不明確だとして、同法を所管する厚労省に法改正などを求めた。

厚労省は現行法でも区市町村が火葬料金について民間火葬場に指導できるとして、都などが求める同法改正には消極的だ。一方で、都などの要望を踏まえ、厚労省は同１０月、火葬料金が火葬場の経営管理費用に比べて法外な料金設定になっていないかなどを確認するよう、各自治体に指導監督の徹底を通知。さらに、厚労省の研究班が昨年秋から、全国約１３００か所の火葬場を対象にした実態調査に着手した。

今回の調査では火葬料金や整備費、燃料費といった費用面に加え、料金を見直すかどうかや周辺住民からの苦情の有無なども回答するよう求めており、現在、回答の集計などが行われている。厚労省は、今回の調査結果について、自治体などが火葬場の運営や民間施設の指導の参考にできるよう、各施設の価格設定の事例などを取りまとめることを検討している。