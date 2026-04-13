韓国女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓのヘリンとヘインがヨーロッパで目撃されたと１３日、韓国メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

記事によると、中国のＳＮＳにデンマークのコペンハーゲンにいる２人の目撃情報が投稿されたという。投稿者は「昨日、コペンハーゲンでヘリンを見た。すれ違った時にすごく似ていて『もしや？』と思った」「最初は確信が持てなかったが、ほかの人も見かけたと書き込んでいたので、私も共有することにした」と伝えていたとした。

また別の人物も「コペンハーゲンで偶然ヘリンとヘインに会った。すれ違う時、私たちにもあいさつをしてくれた」と目撃談を投稿していたという。

ＮｅｗＪｅａｎｓは２０２４年１１月、育ての親であるディレクターのミン・ヒジン氏が所属事務所・ＡＤＯＲの代表職を解任されたことを受け、契約解除を発表。法廷争いへと発展したが、２５年１１月にヘリンとヘインがＡＤＯＲへ復帰することを電撃表明し、追ってハニの復帰、ミンジとは議論中、ダニエルへは専属契約解除を通知するとともに、ダニエルとその家族１人、ミン氏に対して、損害賠償請求訴訟を提起した。

一方、ハニは１月に故郷のオーストラリアで、ミンジは２月にイギリス・ロンドンで目撃情報が寄せられており、グループ活動の再開時期や海外滞在の理由に対する関心が続いていると伝えた。