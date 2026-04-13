戸郷翔征が12日に2軍戦で先発した

巨人の戸郷翔征投手が12日に平塚球場で行われたDeNAとの2軍戦に先発し、7回4安打、1失点と好投した。昨季から本来のパフォーマンスを出せずに苦しむ右腕の“変化”にファンも驚愕している。

26歳の戸郷は初回に二塁打を浴びるが、後続を断ち切り無失点。5回には2本の長短打を浴びて1点を失ったが、91球で3奪三振にまとめた。

菅野智之投手のメジャー移籍後、エースとして期待された戸郷は昨季、21試合に登板し8勝9敗の防御率4.14に終わった。復活を目指す今季も1軍のローテーションから外れ、3年連続の開幕投手を逃した。

前回のファームでのソフトバンク戦では5回を投げ2本塁打を浴びるなど10安打7失点という内容だっただけに、心配された12日の登板。マウンドに立った戸郷の投球フォームは構えから、始動の流れが菅野そっくりだった。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に投球映像を投稿。ファンからは「戸郷智之爆誕の瞬間」「菅野フォームに改造されてしまった笑」「菅野智之さんだ」「菅野にしか見えない」「菅野とおなじフォーム」「いつから菅野投げになったん」といった声が相次いでいた。さらには「打者から球の出どころが見にくくなるんじゃないかな？」「焦ることはないぞ」と応援するコメントも多かった。

果たして“菅野風”の投球フォームで完全復活となるのか、注目したい。（Full-Count編集部）