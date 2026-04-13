カンヌでも話題のサメ映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』本予告編＆本ポスター完成
映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』より、本予告編、本ポスターが解禁された。
【動画】映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』予告映像
2025年に開催された第78回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され、“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった本作。単なるサメ映画の枠にとどまらず、サイコパスな船長という強烈なキャラクター・タッカーも登場し、大きなインパクトを残した。
予告編は、本編で描かれている恐怖描写の一端が切り取られ、本編での計り知れない恐怖を感じることのできるものに仕上がっている。
若かりし頃にサメに襲われたことから狂信的にサメに魅入られていった、シャークダイビングのツアーのガイドであり、ツアー船の船長もつとめるタッカー（ジェイ・コートニー）が、趣味と実益を兼ね備えた船には恐怖が満載。主人公ゼファー（ハッシー・ハリソン）のほかにも何やら船内に監禁された女性の姿が。
酒瓶片手に赤パンツ一丁で踊り狂う異様な光景を目にしたゼファーは、叫び声も届かない絶望の船上をいかにサバイブするのか…。船の上にはサイコパス、海の中には鋭い歯を携え口を開けて待つ人食いザメが血の匂いを嗅ぎつけウヨウヨ。
ダイビングツアーを楽しもうと、ひとたび船に乗り込めば、そこにあるのは恐怖と絶望だけ。希望を捨てないゼファーは再び陸に戻ることができるのだろうか。
本ポスターには絶望と恐怖の二大巨頭、サメに魅入られたサイコパス・タッカーの毒牙がゼファーに迫ろうとしている。さらにどこか不安げなまなざしで様子をうかがう男性の姿が…。果たして敵か味方か。絶望の船上でゼファーは希望を見いだせるのか。野生のままに暴れ狂うサメの姿もお目見えし、恐怖をあおる。
映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』は、5月8日より全国公開。
【動画】映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』予告映像
2025年に開催された第78回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され、“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった本作。単なるサメ映画の枠にとどまらず、サイコパスな船長という強烈なキャラクター・タッカーも登場し、大きなインパクトを残した。
予告編は、本編で描かれている恐怖描写の一端が切り取られ、本編での計り知れない恐怖を感じることのできるものに仕上がっている。
酒瓶片手に赤パンツ一丁で踊り狂う異様な光景を目にしたゼファーは、叫び声も届かない絶望の船上をいかにサバイブするのか…。船の上にはサイコパス、海の中には鋭い歯を携え口を開けて待つ人食いザメが血の匂いを嗅ぎつけウヨウヨ。
ダイビングツアーを楽しもうと、ひとたび船に乗り込めば、そこにあるのは恐怖と絶望だけ。希望を捨てないゼファーは再び陸に戻ることができるのだろうか。
本ポスターには絶望と恐怖の二大巨頭、サメに魅入られたサイコパス・タッカーの毒牙がゼファーに迫ろうとしている。さらにどこか不安げなまなざしで様子をうかがう男性の姿が…。果たして敵か味方か。絶望の船上でゼファーは希望を見いだせるのか。野生のままに暴れ狂うサメの姿もお目見えし、恐怖をあおる。
映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』は、5月8日より全国公開。