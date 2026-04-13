ディズニーが、2026年も5月4日の「スター・ウォーズの日」を全国各所の特別企画で祝福。

2026年の「スター・ウォーズの日」は、待望の映画最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の5月22日の公開を目前に控え、横浜・みなとみらい、渋谷「SHIBUYA TSUTAYA」、大阪の3エリアにて特別なイベントが開催されます！

「スター・ウォーズの日 2026」イベント まとめ

2026年の「スター・ウォーズの日」の主なイベントスケジュール：

・4月23日〜：「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」マンダロリアンとグローグー登場の特別バージョンスタート

・4月24日〜：「スター・ウォーズ」シリーズ（エピソード 1〜9 ほか計 11 作品）一挙上映スタート

・4月29日〜：横浜・みなとみらい「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」スタート

・4月2日9〜：大阪「STAR WARS DAY OSAKA 2026」スタート

・5月1日〜：渋谷「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」スタート

・5月4日：スター・ウォーズの日 横浜 DeNA ベイスターズ横浜スタジアムにて「STAR WARS GAME」を開催

・5月22日：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』劇場公開

今回初めてなとみらい・渋谷・大阪3都市にて同時開催となる、5月4日に迎える「スター・ウォーズの日」を記念したイベント。

映像作品の世界にとどまらず、関連グッズや音楽、店舗でのイベント、東京ディズニーランドのアトラクションなど「スター・ウォーズ」の多種多様な魅力を感じていただけるかつてないスケールのイベントです。

長年作品を愛し続けるファンの方から、初めて「スター・ウォーズ」の世界に触れる方など、あらゆるファン、世代が一緒になって熱狂し、楽しめる体験が用意されます。

7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくる!!

2026年、「スター・ウォーズ」の銀河に新たな物語が加わります。

7年ぶりとなる劇場映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年5月22日（金）に日米同時公開決定。

孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと幼いグローグーの絆に大きな注目が集まる本作は、2026年の「スター・ウォーズの日」に向けたさまざまな企画や新グッズでもフィーチャーされています。

劇場映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』あらすじ

公開日：2026年5月22日（金）日米同時公開

原題：『The Mandalorian and Grogu』

監督：ジョン・ファブロー

制作：キャスリーン・ケネディ、デイヴ・フィローニ

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた子どもグローグー。

帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、父子を超えた絆で結ばれたこの2人に託されました…。

撮影の裏側に迫る特別映像解禁！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 撮影の裏側に迫る特別映像解禁！映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 続きを見る

横浜・みなとみらい 「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」

開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月24日（日）

詳細URL：https://yokohama-swday.com/

横浜・みなとみらいエリアでは、過去2年で累計350万人が来場したイベントがさらに進化してカムバック！

約1ヵ月間、街全体で「スター・ウォーズ」の世界観に没入できるイベント「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2026」では、大空間に「スター・ウォーズ」の銀河が広がる特別な映像演出が実施されます。

さらに新作映画にも登場する、好奇心旺盛で食いしん坊、そして大きなフォースを秘めた「グローグー」の魅力がたっぷり詰まった造形展示やコンテンツも展開。

ランドマークプラザでは、歴代シリーズの名シーンや、大人気キャラクターなど、スター・ウォーズの銀河が、巨大な空間に浮かび上がるホログラム映像が投影されます。

左右の窓の向こうに広がる銀河には、数々のスターシップが飛び交い、壮大な冒険へと誘います。

さらに MARK IS みなとみらいでは、みなとみらいの街並みを背景にした高さ約2mの巨大な「グローグー」がお出迎えするなど、見どころ満載。

ほかにも、スタンプラリーやポップアップストア、地元の吹奏楽部などによるライブなど多彩なコンテンツが展開されます。

渋谷 「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」

開催期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）

・第1弾 5月1日（金）〜5月15日（金）

・第2弾 5月16日（土）〜5月31日（日）

5月の一ヵ月間、渋谷スクランブル交差点の SHIBUYA TSUTAYA に「スター・ウォーズ」の銀河が広がります。

「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」では、建物の外装から店内まで、大規模な装飾を施した特別企画を開催。

第1弾では歴代シリーズの魅力をふんだんに詰め込んだ迫力の特別映像をはじめ、等身大スタチューの展示など、「スター・ウォーズ」の銀河を存分に体験できます。

第2弾では最新作の世界で「グローグー」と一緒に写真を撮れるインタラクティブなフォトブースや、映画最新グッズの展開実施。

さらに、地下1階では「スター・ウォーズ」のバラエティに富んだ関連グッズが販売されます。

5月4日の「スター・ウォーズの日」には特別イベントも予定されている、渋谷ならではのカルチャーと融合した、あらゆるファンが楽しめるイベントです。

大阪 「STAR WARS DAY OSAKA 2026」

開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月12日（火）

開催時間：10:00〜19:00 ※最終日は 17:00 閉場

大阪・梅田エリアでは、「STAR WARS DAY OSAKA 2026」を開催。

大阪の街を舞台に、「スター・ウォーズ」の世界観を体感できる展示やショッピングなど、さまざまな企画が展開されます。

MBS毎日放送 1F ロビーでは「マンダロリアン」と「グローグー」の等身大スタチューやフォトスポットに加えて、「スター・ウォーズ」創造のルーツである「日本」の文化に着想を得た特別展示を実施。

新時代の浮世絵師TAKUMI氏による作品や、スタジオジブリとルーカスフィルムのクリエイターが互いへのリスペクトを込めて制作した特別アートを西日本で初展示されます。

また、日本人アーティストやタレントなど各界で活躍する方々による『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』アートコレクションも展開。

POP UP STOREでは大阪会場限定グッズも登場し、ここでしか手に入らないグッズが楽しめます。

最新作公開を記念して過去作を一挙上映

上映期間：2025年4月24日（金）〜5月7日（木）

対象劇場：札幌シネマフロンティア、TOHO シネマズ 日比谷、109 シネマズプレミアム新宿、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ海老名、シネマイクスピアリ、ミッドランドスクエアシネマ、TOHO シネマズ 梅田、T・ジョイ博多

最新作の公開を記念して、全国9か所の劇場で「スター・ウォーズ」のシリーズ作品エピソード 1-9 と『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』の計11作品の一挙上映を実施。

1977年の映画公開以降、個性豊かなキャラクターと共に物語の世界を広げ、世代を超えて愛されるシリーズへと発展してきました。

今回の上映は、その壮大な物語の広がりを劇場で一気に楽しめる貴重な機会です。

シリーズを通して描かれる銀河の物語が、劇場で体感できます。

入場者特典：劇場新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』B2 ポスター

入場者特典として、劇場新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』B2 ポスターをプレゼント。

数量限定・先着順でのプレゼントとなります。

1,000個限定：ベスカー仕様のムビチケが販売決定

販売場所：「スター‧ウォーズ」過去作上映劇場9か所ほか（予定）

販売価格：5,000円(税込)／内訳：ムビチケ 2,000円(税込)+ ベスカー代 3,000円(税込)

販売期間：2026年5月4日（月・祝）〜5月21日（木）

孤高の賞金稼ぎ「マンダロリアン」が、依頼の報酬として受け取る銀河系で最も頑強な金属合金「ベスカー」にインスパイアされた、スチール製のムビチケを1,000個限定で特別制作！

5月4日（月・祝）の「スター・ウォーズの日」から、「スター‧ウォーズ」過去作上映劇場9か所ほかにて販売予定です。

※数量限定。一人につき1点のみの販売となります

東京ディズニーランド

実施期間：2026年4月23日（木）〜6月30日（火）

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、東京ディズニーランドのアトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」では、期間限定で最新作の主役「マンダロリアン」と「グローグー」が必ず登場する特別バージョンを実施。

体験するたびにストーリーが異なり何度乗っても楽しめるアトラクションですが、この期間は特別に「マンダロリアン」と「グローグー」が登場するシーンが必ず体験できます。

イベントや劇場だけではなく、様々な楽しみ方ができる「スター・ウォーズの日」

新作公開に向けて期待が高まる中、「スター・ウォーズの日」にあわせて『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』関連グッズが多数登場。

そこで最新作をフィーチャーした限定グッズをまとめて紹介していきます！

Hasbro ジャパン

最新作に登場する最新バージョンの「グローグー」のフィギュアが登場。

ほかにも、映画に登場する象徴的なヘルメットを1/3スケールで再現したミニヘルメット、ドラマ『マンダロリアン』に登場する象徴的な宇宙船レイザー・クレストを再現したプレイセットなど多数の関連グッズが発売されています。

レゴグループ

レゴ(R)スター・ウォーズTM シリーズ『スター・ウォーズ／ マンダロリアン・アンド・グローグー』を発売。

ストーリーや世界観を再現したラインナップも新たに登場します。

※各セット別売り

LOFT

開催日：2026年4月17日（金）より順次

※開催日は店舗によって異なります

対象店舗：新宿3丁目ロフト、渋谷ロフト、大宮ロフト、千葉ロフト、銀座ロフト,町田ロフト、梅田ロフト、仙台ロフト、天神ロフト、新潟ロフト、川崎ロフト、西宮ロフト

「スター・ウォーズ」のPOP UP STOREを、全国12箇所にて開催。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の新作グッズをはじめ、数多くの歴代「スター・ウォーズ」関連グッズが勢ぞろいするポップアップストアです。

さらに5月1日（金）ロフト先行グッズの販売もスタートするほか、お買い上げ特典も用意されます。

212 キッチンストア

発売日：2026年5月12日（火）

※5月7日（木）11:00より公式インターネットショップで先行発売

212 キッチンストアから、躍動感あふれる特別コレクションが新登場。

厳選されたアートを使用した212 キッチンストアの特別コレクションが販売されます。

また、作中で絶大な人気を誇る「グローグー」のグッズも多数登場。

その愛らしい魅力を存分に引き出した仕上がりになっています。

新しく生まれ変わったデザインを使用した、「スター・ウォーズ」の世界観が楽しめるグッズばかりです。

ファンと共に「スター・ウォーズ」の文化をお祝いするため、作品を観るだけにとどまらず、圧倒的なスケールのイベントやラインナップのグッズ、店舗やパークでの体験など、日常から特別な体験へと広がる「スター・ウォーズ」の銀河に触れられる特別な1か月。

2026年5月4日の「スター・ウォーズの日」を祝して実施される「スター・ウォーズ」イベントをまとめて紹介しました☆

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