上沼恵美子、待望のソロコンサート決定 約8年ぶりにフェスティバルホールで10月に2DAYS【概要】
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が、今年10月26日・27日に大阪・フェスティバルホールでコンサートを開催することが決定した。同会場で約8年ぶりのステージ披露となる。
【画像】上沼恵美子の最新曲「人生泣き笑い」ジャケット
関西を代表する存在として長年第一線を走り続けてきた上沼が、歌とトークを織り交ぜた唯一無二のステージを再び届ける。ファンが待望してきたフェスティバルホールでの歌声が実現する。
上沼は、昨年6月に約5年半ぶりの新曲となるシングル「人生泣き笑い」を発表。人生の喜びや哀しみを包み込むような温かさと、長いキャリアを重ねた今だからこそ表現できる“人生観”が色濃く反映されており、多くの共感を呼んでいる。
今回のコンサートでは、最新曲の披露をはじめ、これまでの代表曲やトークも交えた構成が期待され、“上沼恵美子の現在地”を体感できる公演となりそう。チケットの一般発売は6月27日よりスタートする。
■公演情報
公演日：
2026年10月26日（月）開場17:30 開演18:30
2026年10月27日（火）開場15:00 開演16:00
会場：フェスティバルホール
料金：全席指定 1万1000円（税込）
年齢制限：未就学児入場不可
一般発売日：2026年6月27日（土）
【画像】上沼恵美子の最新曲「人生泣き笑い」ジャケット
関西を代表する存在として長年第一線を走り続けてきた上沼が、歌とトークを織り交ぜた唯一無二のステージを再び届ける。ファンが待望してきたフェスティバルホールでの歌声が実現する。
上沼は、昨年6月に約5年半ぶりの新曲となるシングル「人生泣き笑い」を発表。人生の喜びや哀しみを包み込むような温かさと、長いキャリアを重ねた今だからこそ表現できる“人生観”が色濃く反映されており、多くの共感を呼んでいる。
■公演情報
公演日：
2026年10月26日（月）開場17:30 開演18:30
2026年10月27日（火）開場15:00 開演16:00
会場：フェスティバルホール
料金：全席指定 1万1000円（税込）
年齢制限：未就学児入場不可
一般発売日：2026年6月27日（土）