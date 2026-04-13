日曜劇場『ＧＩＦＴ』霧山人香役に有村架純 キャラクター紹介（3）
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、有村架純が演じる霧山人香を紹介する。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
有村架純が演じる霧山人香は、出版社で働くライフスタイル雑誌「YURUGI」の記者。周囲の誰からも、明るくがむしゃらに突き進む性格と思われているが、複雑な事情を抱え、ある過去のトラウマから逃げるために、必死に明るく振る舞っている。新連載企画「パラアスリートとそれを支える人々」の取材を担当することになり、取材を通して車いすラグビーやブルズ、そして伍鉄と出会う。
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車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
有村架純が演じる霧山人香は、出版社で働くライフスタイル雑誌「YURUGI」の記者。周囲の誰からも、明るくがむしゃらに突き進む性格と思われているが、複雑な事情を抱え、ある過去のトラウマから逃げるために、必死に明るく振る舞っている。新連載企画「パラアスリートとそれを支える人々」の取材を担当することになり、取材を通して車いすラグビーやブルズ、そして伍鉄と出会う。