石井杏奈との5回目の共演に照れくさいと語った濱田岳 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の濱田岳（37）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。石井杏奈（27）と恋人役となることについて心境を語った。

【写真】5回目の共演に照れくさい表情を浮かべた濱田岳

　濱田は石井と共演が5回目。前回は濱田が教官、石井が教え子の役を務めていたといい、今回はより距離が近い恋人役を担う。

　濱田が石井との恋人役を「照れくさい」と話すと、石井も同調。濱田は「横並びで探り合いながら、初々しい感じになっている」と撮影の様子を明かした。

　石井は「2人きりでお話することがあんまりなかったので、どんな役作りをしているのか、知らないことを聞けてよかったです」と話し、濱田も「知らないことだらけだった」と振り返っていた。

　本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる濱田が百武を演じる。

　会見には濱田、石井のほか、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登場した。