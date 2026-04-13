濱田岳、石井杏奈と恋人役に「照れくさい」共演5回目、前回は教官と教え子役
俳優の濱田岳（37）が13日、都内で行われたテレビ東京ドラマ9『刑事、ふりだしに戻る』（17日スタート、毎週金曜 後9：00）の記者会見に出席。石井杏奈（27）と恋人役となることについて心境を語った。
【写真】5回目の共演に照れくさい表情を浮かべた濱田岳
濱田は石井と共演が5回目。前回は濱田が教官、石井が教え子の役を務めていたといい、今回はより距離が近い恋人役を担う。
濱田が石井との恋人役を「照れくさい」と話すと、石井も同調。濱田は「横並びで探り合いながら、初々しい感じになっている」と撮影の様子を明かした。
石井は「2人きりでお話することがあんまりなかったので、どんな役作りをしているのか、知らないことを聞けてよかったです」と話し、濱田も「知らないことだらけだった」と振り返っていた。
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる濱田が百武を演じる。
会見には濱田、石井のほか、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登場した。
【写真】5回目の共演に照れくさい表情を浮かべた濱田岳
濱田は石井と共演が5回目。前回は濱田が教官、石井が教え子の役を務めていたといい、今回はより距離が近い恋人役を担う。
濱田が石井との恋人役を「照れくさい」と話すと、石井も同調。濱田は「横並びで探り合いながら、初々しい感じになっている」と撮影の様子を明かした。
本作は、恋人を亡くして以来やる気を失い、冴えない日々を送っていたアラフォー刑事・百武誠が主人公。凶悪犯を追い詰める現場で命を落としたはずだったが、目を覚ますと10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした「ふりだし」の日に戻っていた。未来が分かる“チート能力”を武器に、1度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍し、まだ生きている恋人の命を救おうと奮闘する物語となっている。約5年ぶりのテレ東連ドラ主演となる濱田が百武を演じる。
会見には濱田、石井のほか、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登場した。