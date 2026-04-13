セクシー女優の森日向子（25歳）が、海外のファンから贈られる高価なプレゼントを転売し、生活費に充てているという衝撃の実態を明かした。

【映像】25歳セクシー女優の水着姿＆もらって困るプレゼント

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、ニューヨークとさらば青春の光がMC・レギュラーを務める『愛のハイエナ特別編 あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演し、限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

かつて『愛のハイエナ』の人気企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」に参加した森は、「ファンからのプレゼントは転売」というテーマで登壇した。森によると、台湾など海外でイベントを行う際、ファンからハイブランドのバッグや新型iPhoneなどの高価な品が贈られるという。森は「使えるものは使わせていただいて、使えないものは全部転売して。生活のアテにしています」と赤裸々に語った。

転売の具体的な内容について問われると、過去には指輪が50万円で売れたエピソードを披露。ファンからは売却しやすいように保証書付きで贈られることも多いといい、一度のイベントで総額100万円を超えるプレゼントをもらうこともあるという海外ファンの熱量の高さに、スタジオからは驚きの声が上がった。

一方で、転売しづらい品物には困惑している様子も見せた。謎のキャラクターグッズやLEGO（レゴ）などが届くこともあるといい、置き場所に困るLEGOについては「一回組み立てて捨てたりします」と明かし、ニューヨーク・嶋佐和也らを驚かせた。