劇団四季ミュージカル「ノートルダムの鐘」（7月22日初日、大阪四季劇場）の取材会が13日、大阪市内で行われた。ヴィクトル・ユゴーの代表作を原作とした作品で、15世紀末のパリが舞台。人間の光と闇を描く96年公開のアニメをもとにしたディズニーミュージカル。16年東京で開幕以降、京都、横浜、名古屋、福岡で上演され、大阪では初上演となる。

ノートルダム大聖堂に住む鐘つき番のカジモド役を演じる寺元健一郎は「平和へのメッセージが強い作品です」と話し、根底のテーマとして「自分とは違う他者を受け入れること」と説明した。イスラエルと米国によるイラン攻撃で世界情勢が混沌（こんとん）する中、「より一層作品の意義を感じる」と強調した。

自由を愛し、自由を求めるジプシーの娘、エスメラルダ役の宮田愛は「人間の光と闇を正面から描く作品です」と話し、エスメラルダの登場するシーンでは「太鼓の音が鳴り響き、ジプシーとして力強く生きてきた人の根深い音楽を感じさせる」と語った。加えて、16人の聖歌隊（クワイヤー）が物語を力強く運ぶ点も見どころに挙げた。