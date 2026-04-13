ワンコが地面にお耳を当てている姿を見て、飼い主さんの頭には有名なギャグが浮かんだようで…？投稿は記事執筆時点で50万3000回を超えて表示されており、4万3000件のいいねが寄せられています。

【動画：お出かけ中の犬が、突然地面に耳を当てて…センスを感じる『飼い主の一言』】

ワンコが地面に耳を当てて…

Xアカウント「kokage0802」に投稿されたのは、お寺に住んでいる元保護犬「木蔭」くんが境内をパトロールしている時に撮影された1枚の写真です。

木蔭くんはお尻を上げたまま上半身だけ低くし、地面にピタッとお耳を当てています。何かに集中するようにお目目を閉じていることもあって、まるで地面から聞こえるかすかな音に耳を澄ませているかのよう…。

まるで有名ギャグのよう！

そして飼い主さんが写真とともに投稿したのは、「ブラジルの犬の声を聞いている」という秀逸な一言。確かに木蔭くんの姿は、お笑いコンビ・サバンナの八木さんの「ブラジルの人聞こえますかー」という有名なギャグを彷彿とさせます。

またギャグをそのまま再現するのではなく、ブラジルからのお返事を聞いているバージョンを生み出してしまうあたり、木蔭くんにはお笑いのセンスがあるのかも…！？

木蔭くんの可愛くて面白い姿と飼い主さんの一言は多くの人を笑顔にし、「可愛い！」「いいお顔してる」「聞こえたかなぁ」「犬もブラジルの人と交流する時代になりましたか」といったコメントが寄せられることとなりました。

ギャップが愛おしいお寺の看板犬

木蔭くんは山口県にある福楽寺の看板犬として活躍中で、お名前には「皆が穏やかに集いあえる木蔭のような存在になって欲しい」と思いが込められているそう。

野犬出身ならではのワイルドな性格やキリッと凛々しい姿がカッコいいけれど、実はビビりな一面があったり明るい笑顔が魅力的だったりと、愛おしいギャップの持ち主だという木蔭くん。これからもたくさんの人に愛されながら、穏やかで幸せいっぱいな日々を過ごせますように。

写真・動画提供：Xアカウント「kokage0802」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。