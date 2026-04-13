津田健次郎＆ダイアン津田、ついに初共演 AOKIのWEB動画公開！最後はゴイゴイスーポーズ
声優の津田健次郎と、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が初共演したWEB動画「ビジ←→カジ、どちらも。/春」「ビジ←→カジ、どちらも。/夏」が公開された。株式会社AOKIが制作したもので、ビジネスカジュアルアイテムの代表商品である「パジャマスーツ(R)」のさらなる認知拡大を図るべく、2人を新キャンペーンキャラクターに起用した。
【動画】ゴイゴイスーポーズ！津田健次郎＆ダイアン津田の初共演映像
新たに制作した本動画では、パジャマスーツ(R)がビジネスシーンはもちろん、休日のオフシーンでも着用できることを表現。キャンペーンキャラクターに、声優・俳優の津田健次郎とお笑い芸人のダイアン津田篤宏の“ダブル津田”を起用。
動画内では、津田健次郎の着用するパジャマスーツ(R)に扮するダイアン津田篤宏が、オフィスからカフェに連れ出し、AOKIが長年培ってきたものづくりの技術が活かされる仕立てにより、キレイ目な普段着としてカジュアルにも着用できることを表現。
パジャマスーツ(R)に扮するダイアン津田篤宏と、パジャマスーツ(R)をスマートに着こなし、動画のラストではクールにゴイゴイスーポーズを決める津田健次郎にも注目の“見て・聴いて”楽しむことができる動画になっている。
【動画】ゴイゴイスーポーズ！津田健次郎＆ダイアン津田の初共演映像
新たに制作した本動画では、パジャマスーツ(R)がビジネスシーンはもちろん、休日のオフシーンでも着用できることを表現。キャンペーンキャラクターに、声優・俳優の津田健次郎とお笑い芸人のダイアン津田篤宏の“ダブル津田”を起用。
パジャマスーツ(R)に扮するダイアン津田篤宏と、パジャマスーツ(R)をスマートに着こなし、動画のラストではクールにゴイゴイスーポーズを決める津田健次郎にも注目の“見て・聴いて”楽しむことができる動画になっている。