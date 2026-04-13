俳優の山粼賢人、藤木直人が１３日、都内で「ｕｎｏ ヘアケア新ＣＭ発表会」に登壇した。

２人は２０日からオンエアされる「４Ｄ オールインワンシャンプー」の新ＣＭで共演。山粼はヘアサロンのスタイリスト、藤木はサロンのオーナー役を演じている。

２人は２０１８年のフジテレビ系連続ドラマ「グッド・ドクター」、２１年の映画「夏への扉―キミのいる未来へ―」で共演。ＣＭの撮影を振り返り山粼が「藤木さんと一緒にできたことがうれしかった。プライベートでもお世話になってます」とはにかむと、藤木は「賢人くんとは今回が３回目。『グッド・ドクター』は賢人くんが難しい役どころで、映画では僕がロボット役で人間ですらなかった（笑）。今回はフラットな関係でできたのがうれしかった」と振り返った。

ＣＭのテーマが「自信と余裕」であることから、お互いについての「自信と余裕」について尋ねられると、藤木は「自信しかないでしょう。賢人くんは」とキッパリ。「ドラマでご一緒した時が８年前、２３歳くらい。その後、いろんな大作の主演を演じてきましたし、つい先日発表になった大河ドラマの主演も」と祝福すると、山粼は照れくさそうに頭を下げた。

さらに藤木は「本当に、（気持ちは）親戚のおじさんですよ。ついにそこまで来たかと思ってすごくうれしかったですし、今の賢人くんが自信を持っていなかったら、誰が自信を持つんだ」と絶賛。「ただ本当に忙しいから、時間の余裕っていうのはなかなかないのかもしれないなって心配してます」と語ると、山粼は「うれしいです」と笑みをみせていた。