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タレントの丸りおなさんが4月12日、自身のインスタグラムを更新。
ハーレーダビッドソンを店舗に見に行ったことを明かしました。
先日、丸りおなさんは大型二輪の免許を取得したことを、自身のＳＮＳで報告していました。
 

【写真を見る】【 丸りおな 】　バイク女子　「念願のハーレー見に行ってきました」「かっこ良すぎて全部よく見える」　先日・大型二輪の免許を取得



丸りおなさんは「ずっと憧れてたハーレー見に行ってきました　やっぱりかっこいいね　めっちゃ迷う〜、、、！！！！！！」と綴ると、動画をアップ。

 



投稿された動画では、丸りおなさんが、様々なタイプのハーレーダビッドソンに跨りながら「大型取った私、念願のハーレー身に行ってきました」「かっこ良すぎて全部よく見える」と、投稿。

 



続けて「トライク（三輪）なら倒れないし安心かも…　『それ車の免許で乗れるよ、、？　大型二輪取った意味ねーよお？』ってお母さんに言われたｗ　たしかにすぎる〜ｗｗ」「ハーレーかっこよすぎて　まだ決められない　みんなは何がいいと思う？」と、綴っていました。
 


丸りおなさんは、1998年 8月 1日生まれで現在27歳。テレビのバラエティー番組やドラマの他、舞台俳優としても活躍しています。
 



【　丸りおなさん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

生年月日：1998年 08月 01日
出身地：神奈川県
血液型：B型
サイズ：T 155cm / S 23cm

趣味：スノーボード,資格を取ること
特技：水泳,スキューバダイビング
 



【担当：芸能情報ステーション】