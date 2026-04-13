タレントの丸りおなさんが4月12日、自身のインスタグラムを更新。

ハーレーダビッドソンを店舗に見に行ったことを明かしました。

先日、丸りおなさんは大型二輪の免許を取得したことを、自身のＳＮＳで報告していました。



【写真を見る】【 丸りおな 】 バイク女子 「念願のハーレー見に行ってきました」「かっこ良すぎて全部よく見える」 先日・大型二輪の免許を取得





丸りおなさんは「ずっと憧れてたハーレー見に行ってきました やっぱりかっこいいね めっちゃ迷う〜、、、！！！！！！」と綴ると、動画をアップ。









投稿された動画では、丸りおなさんが、様々なタイプのハーレーダビッドソンに跨りながら「大型取った私、念願のハーレー身に行ってきました」「かっこ良すぎて全部よく見える」と、投稿。









続けて「トライク（三輪）なら倒れないし安心かも… 『それ車の免許で乗れるよ、、？ 大型二輪取った意味ねーよお？』ってお母さんに言われたｗ たしかにすぎる〜ｗｗ」「ハーレーかっこよすぎて まだ決められない みんなは何がいいと思う？」と、綴っていました。





丸りおなさんは、1998年 8月 1日生まれで現在27歳。テレビのバラエティー番組やドラマの他、舞台俳優としても活躍しています。







【 丸りおなさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1998年 08月 01日

出身地：神奈川県

血液型：B型

サイズ：T 155cm / S 23cm



趣味：スノーボード,資格を取ること

特技：水泳,スキューバダイビング







【担当：芸能情報ステーション】