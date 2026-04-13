女優木南晴夏（40）が、12日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。体調の変化について明かした。

現在5歳と0歳の二児の母。占い師の星ひとみさんが「木南さんの場合、一生懸命すぎてストレスをストレスと感じにくい。変なこだわりで一生懸命やり抜いちゃう」と占い「それがストレスと気づかずに突然ダウンする。胃腸炎とか胃潰瘍とか。突然胃がウッてなる時ない？」と聞いた。

すると木南は「1回謎にスゴい吐いちゃう時があって。妊娠もしてないのにつわりみたいな。急にオッときて、ゲェみたいな。でも吐くとスッキリするから、もう全然大丈夫みたいな感じを続けてる時期がありました」と明かした。

それを聞いた星さんは「ストレスなの。次にストレスマックスになると肌に出るからね。じんましんとか体とか」と伝えた。すると木南は「最近、謎に首に湿疹が出たり入ったり。何なんだろうね？ って最近ずっと言ってたんですよ」と明かした。星さんが「ストレスね。本当に気づかないの」と伝えると「全く気づいてないです」と驚いていた。