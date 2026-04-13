プロ野球・日本ハムとソフトバンクの間で行われている「プロデュースグルメ対決」。ソフトバンク・柳町達選手が、日本ハム・郡司裕也選手のメニューを実食し、応戦コメントを寄せました。

この対決とは、柳町選手のプロデュースグルメ「これぞ達人流！出汁香る贅沢丼」と、郡司裕也選手のプロデュースグルメ「『さすカニ俺カッコいい！』カニクリームパスタ」の売り上げ数を競う企画。対象グルメは両選手の本拠地で販売されており、同対戦カードでは敵地でも販売が行われます。両球団のSNSでは両選手のコメントが度々紹介されており、対決をさらに盛り上げています。

郡司選手は先日、一足先に柳町選手のメニューを実食し「たつるよ。とても美味しかったぞ。最初の一口で、しっかりと考えて作ってきたのが伝わってきた」と評価。しかし、上に乗っていた梅干しに着目し「たつるが梅干しを苦手なのは知ってるぞ。細部に魂は宿るからな。簡単には勝たせない。親愛なる郡司より」とメッセージを送っていました。

これに対し、柳町選手も応戦コメント。郡司選手のメニューを実食し「Dear.郡司。まずカニたっぷりでうまそうだし食べ応えもありそうなこの見た目。味も本当にうまかった！カニがプリプリで、試合前なのに完食するくらい。さすが、俺の好み知ってるな」と絶賛します。それでもしっかりと“お返し”のコメントも。メニューに添えられたキャッチャー姿の郡司選手がプリントされた旗について「めちゃめちゃキャッチャーだけど、内野手でもよかったんじゃない？(笑)」とツッコミをいれました。

コメントの最後は「野球もだけど、グルメでもいい勝負をしよう！ゲーム友達の柳町より。」と締めくくった柳町選手。学生時代から続く仲の良さをのぞかせました。