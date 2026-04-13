「境外国資工作局」を新設、どのような変化をもたらすか―中国

国務院国有資産監督管理委員会（国資委）が8日、「境外国資工作局」を新設したとのニュースが世論の注目を集めている。

海外展開が中国企業の重要な発展トレンドとなる中、この措置は、国資中央企業（国務院国有資産監督管理委員会が監督・管理する中央政府直属の国有企業）の海外展開に対する制度的保障を整備する上での重要な一環とみられている。

外部環境における安全リスクが高まり、地政学的対立の頻発や保護貿易主義の台頭により、企業の海外展開を取り巻く不確実性は著しく増している。中国企業研究院の李錦（リー・ジン）首席研究員は、「近年、中央企業の海外展開が加速し、域外への投資や資産配置が大きく拡大していることから、より専門的かつ体系的な監督・管理が求められている」と指摘する。

この観点から、「境外国資工作局」の設立は、まさに海外展開企業が直面する課題や困難に対応するものになっている。

（1）安全基盤の構築

域外国有資産は国家利益の海外における延伸の担い手であり、その安全は国家の経済安全保障やサプライチェーンの安定に直結する。

李氏は、「新組織の設立により、海外利益保護の仕組みが一層整備され、『事前警戒・事中管理・事後追跡』からなる立体的で効率的なリスク防止ネットワークの構築に資する一方で、企業に対してリスクの管理意識と管理能力の向上を促し、海外展開前の総合的なリスク評価を徹底させ、協力分野や方式の選定をより精緻化し、海外経営行動の規範化とリスク源の抑制強化につながる」との見方を示す。

（2）産業配置の改善

新組織の設立は、国資委が国家レベルで国資中央企業の海外投資方向を統括し、同質化した企業間の競争や資源の浪費を回避することを意味する。

李氏は、「同局は国際経営や域外資産配置の最適化、構造調整を指導する」との見方を示す。

これは、国資中央企業の海外展開が戦略主導型へと転換し、重要資源やコア技術、主要ルートといった分野で体系的な配置が進むことも示している。

（3）企業発展の後押し

「境外国資工作局」の設立により、国資委内部で、対外調整や資産監督、リスク防止、緊急対応、域外資源の統合、越境経営上の課題解決、国際ルールとの連携といった対外業務の機能が集約され、国資中央企業の海外展開に対してより体系的なサービス保障が提供されるようになる。

これは、企業の海外発展を力強く後押しすると同時に、中国企業や中国ブランドのグローバル展開にも深い影響を与えるとみられる。

中国社会科学院経済研究所研究員の黄群慧（ホアン・チュンフイ）氏は、「中央企業が海外展開し、国際社会に向き合う際には、域外での社会的責任（CSR）の履行が重要な課題になる。この点で、中央企業はすでに多くの取り組みを行い、現地経済の発展に大きく貢献してきた。『境外国資工作局』の設立は、こうした社会的責任のより良い履行をさらに後押しするものとなる」と語る。

国際情勢が複雑に絡み合う中、国資委による「境外国資工作局」の設立は、国資中央企業の海外展開に制度的な防波堤を築くと同時に、中国企業が責任ある持続可能な形で海外展開していく姿勢を世界に向けて発信するものでもある。（提供/人民網日本語版・編集/KS）