「←みんなが思うポメラニアンの食べ方、実際→」



【写真】牛串に興奮してガブッ！「野獣」の顔に

ポメラニアンの「もんた」くん（2歳・男の子）が、普段の愛くるしい姿からは想像もつかない“豹変”を見せ、Xで話題を呼んでいます。投稿された写真に写っているのは、串焼きを前にしたもんたくん。1枚目には、飼い主さんが差し出した串にそっと口をつける姿が収められています。



一方、2枚目には、牙をむいてガブッ！ と豪快にかぶりつく姿がーー



力強く肉に食らいつくその様子は、まさに“野生”を感じさせる迫力にあふれています。ふだんの愛くるしいポメラニアンの面影を忘れてしまうほどの豹変ぶりに、魅了される人が続出。当時の状況について、飼い主のXユーザー・もんたさん（@Monta20240209）にお話を伺いました。



初めての牛串、少食なもんたくんが大興奮！

ーー撮影時の状況について教えてください。



「この日は、地元の保護犬・保護猫のイベントへ出かけました。写真は、キッチンカーで販売されていた犬用の牛串を食べているところを撮影したものです」



ーーこの光景を見た感想は？



「もんたくんは、ふだんはあまり食べることに執着しません。ところが牛串は初めてだったからか興奮状態になり、ものすごい勢いで食べ始めました。こういうときに“野生の顔”になるんだな……と思いましたね」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「きれいに完食し、満足そうにしていました」



ーーもんたくんは、どのような性格ですか。



「ふだんはほとんど吠えず、とてもおとなしいです。体が大きいのでよく食べると思われがちですが、実は少食。どうしてこんなに大きくなったんだろう！？ と驚いています。また、犬も人も大好き。人懐こいので、散歩中、犬や人とすれ違うと、尻尾を振って近づいていきます。犬が苦手という人から『もんたくんなら大丈夫』といわれるほどフレンドリーですね」



リプライには、もんたくんの“ギャップのある表情”に思わず笑ってしまう声や、そのワイルドさに驚く声が寄せられています。



「野獣（笑）」

「ワイルドやろ？」

「ぜぇ〜んぶオレの」

「野生をかいま見た」

「けだものすぎて好き」

「おいしいと野生がでちゃうのかわいいですよね」

「大好物を前にすると野生の本能が目覚めるんでしょうかね？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）