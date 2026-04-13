シュポッ！（宇宙からの音色）

国内ではauがいち早く対応していた、スマホと地球低軌道にあるスターリンク衛星との直接通信サービス「Starlink Direct」。

このスマホと衛星との直接データ転送サービスに、ソフトバンクも対応を発表しました。個人ユーザーも4月10日から利用できるようになっています。

ソフトバンクとワイモバイルは追加料金なし

金額はソフトバンクとワイモバイルの一部プラン（シンプル、シンプル2、シンプル3）は追加料金なし、申込みも不要。サブブランドのLINEMOも現状追加料金なしですが、2026年7月以降は月額1,650円での提供となるとのこと。

利用するには衛星モードに対応したiPhone、Androidスマホが必要で、現時点で82機種が対応。たとえばiPhoneであれば、iPhone 13シリーズ以降。PixelであればPixel 9a以降ですね。結構色んな人が使えるかも！

ソフトバンクの衛星通信はLINEも使える

Image: ソフトバンク

何ができるのか？というと、4G／5Gエリア圏外でも、空が見通せる場所であれば、メッセージの送受信や緊急速報を受け取れるところ。一部衛星通信に対応しているアプリも通信機能が使えます。

たとえば4月13日以降は「Yahoo!天気」や「Yahoo!防災速報」、「Yahoo!カーナビ」「Yahoo!乗換案内」アプリも対応。4月15日以降は「PayPay」も対応予定。

電波の通じない秘境でスマホを空に掲げてPayPay…？ はさておき、通信できないリスクが減るってのは喜ばしいこと！

そして4月21日以降は「LINE」も対応予定。これいいですね！

利用できるのは主にテキストメッセージや位置情報の送受信となり、スタンプや絵文字、画像・動画の送信、音声・ビデオ通話などはできませんが、連絡のつきやすい知り合いにLINEのトークで状況を伝えられるというにのは、安心感高いのでは？

ドコモでは4月27日にStarlink Direct開始予定

NTTドコモもまた、4月27日Starlink Directの開始を案内しています。

こちらも当面無料での提供。メッセージや緊急速報、位置情報の共有をはじめ、複数のアプリで衛星通信のサポートを案内しています（今のところLINEはサポートしていません）。

しかし、GWの大型連休前に大手3キャリアで衛星通信対応したのは嬉しいですね−。お出かけの時の安心感となってくれそうな予感がします。

ちなみに、楽天モバイルユーザーはもうちょっと待ちましょう。2026年第4四半期にAST SpaceMobileとの直接衛星通信を計画中ですから。

Source: ソフトバンク