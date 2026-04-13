声優でアーティストの鈴村健一（51）が13日、公式サイトを更新。アコースティックライブツアーの開催見送りを発表した。

「株式会社バンダイナムコミュージックライブ」が「鈴村健一アコースティックライブツアー開催見送りのお知らせ」と題してサイトを更新。「平素より鈴村健一を応援いただき誠にありがとうございます」と書き出し、「昨年末に発表をいたしましたアコースティックライブツアーにつきまして、2026年5月〜月での開催を予定しており、実現に向けて検討を進めてまいりました。しかしながら、アーティストの体調不良により万全の状態での開催が難しいため、やむを得ず開催を見送ることとなりました」と発表した。

「本公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今後、改めて皆さまにお会いできる機会をお届けできるよう、万全の状態での復帰を目指してまいります」とした。「何卒ご理解・ご容赦を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

鈴村は今年2月、適応障害と診断されたため、当面静養に専念することを発表した。

鈴村はアニメ「機動戦士ガンダム SEED DESTINY」のシン・アスカ役、「鬼滅の刃」伊黒小芭内役、「黒子のバスケ」紫原敦役、「銀魂」沖田総悟役などで知られる。妻は声優の坂本真綾。