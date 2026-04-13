歌手の美川憲一（79）が13日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。病気が判明した当時の思いを振り返った。

美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を受けた。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見を行い、元気な姿を披露して、ものまねタレントのコロッケとのジョイントコンサートも開催した。

美川は米ロサンゼルスの自宅で意識を失って倒れ、病院へ行くと「不整脈ですね」と言われたが、日本に帰国後「心配だったからやっぱり病院へ」行くことに。「その時に洞不全症候群っていう」と病気が判明した。

医師からペースメーカーを装着した方がよいと言われ手術を受けたが、入院時に「せっかくだからこの際悪いところ全部見てもらった方がいい」と調べてもらうことに。そこで「パーキンソン病って」とさらに病気が見つかったとした。

「もうショックでしたよ」「もうこれで終わるなと思ったの。難病だからね」と回顧。指定難病であると医師から知らされ「これは永遠に治りませんよって。努力してくださいねって言われて」と振り返った。

「薬はいい薬があるんだけれど、一生引きずっていかなきゃいけない。飲み続けて。あとは自分の体力をつけて、筋トレしてストレッチをしたり、そうやっていかなきゃいけないのに」と美川。「だから私歩けなかったんです。もう車椅子使ってました」「楽なのよ」と打ち明けた。

あらためて病名を聞いた際の心境を問われ「ああ私これで終わりかなと思って。入院しているときだからね。心もブルーになるじゃないですか」と絶望したと語ったが、「でもその時にね、私にはやっぱり歌があるんだから。今まで60年以上やってきたんだから、それ以上に頑張らなきゃだめだわって自分に言い聞かせて」前を向いたという。

さらに「母のことも思った」と美川。美川は産みの母と育ての母がおり、共に暮らしていたことがあったが「苦労して私を育ててくれて。やっぱり母のところにまだまだ行きたくないわって。呼ばないでちょうだいって、守ってちょうだいってお願いだから」と祈ったと語った。