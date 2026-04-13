演歌歌手の竹島宏が１３日、都内で２５周年記念曲「純愛」（１５日発売）リリースイベントを行った。

デビュー２５周年を記念した一曲は、「地味かっこいい」メッセージソング。リリースを目前にし「羅針盤のような存在。希望にあふれた一曲をいただけて幸せ」と頭を下げた。

これまでは失恋などの悲恋の内容が多かったことからも、初めて聞いたときは驚いたと語る竹島。それでも「歌唱の回数を重ねるごとに歌の世界にはまって、僕自身も幸せな気分になれる今年の年末から来年あたりにかけて少しずつヒットしてくれるような動きが見える作品」と自信を持つ。

同曲をひっさげての目標は「１万人を幸せにすること」。「１万人の方が１０人幸せにしたら、１０万人の方が幸せになる。そしてまたその１０万人の方が誰か１０人幸せにしたら１００万人の方が幸せになる。そんな風にじわりじわりと少しずつこの歌が持つ温かさが広がっていったらうれしいなって思います」と大きな野望を語った。

２５年の歩みを振り返り「歌い手としてお仕事を続けさせていただけるということがどれだけ大変なことで、どれだけ多くの皆様に支えていただいているかということを知れば知るほど、感謝の気持ちでいっぱいで幸せな気持ちです」としみじみと語った。今後のさらなる飛躍に向け「『純愛』という作品と出会えて、改めて新しいスタートが始まるんだっていう気持ちにさせてくれた。これから大切に歌っていきたいと思います」とかみしめながら意気込みを語った。