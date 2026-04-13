巨人の則本昂大投手が移籍後初勝利をかけ、１４日の阪神戦（甲子園）で今季２度目の先発マウンドに臨む。前日１３日はジャイアンツ球場で最終調整。開幕から木曜日に先発していたが、ローテ再編で火曜日の登板となり「カード頭としてやらないといけないこともあると思う。そこは捕手としっかりコミュニケーションを取って、バッテリーでいい試合運びができたら」と意気込んだ。

登板する予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止に。移籍後初登板を果たした２日の中日戦（バンテリン）から中１１日が空く形となったが「ちょっと登板の間隔が空いているのはあるんですけど、その分いい準備ができたかなとは思う。あとはあした、しっかりとそれをマウンドで表現するだけなので、しっかりと自分の仕事をしたいと思います」と語った。

甲子園での登板は、楽天時代の２４年６月５日、リリーフで登板して以来２年ぶり４度目。甲子園で先発したのは完封勝利を飾った１４年６月２１日が最後で、約１２年ぶりとなる。「交流戦で完封勝ちしたのでいい思い出はあります。一昨年はリリーフで２試合投げて、なんとかセーブを拾えたという感じ。マウンドから浴びるタイガースファンの声援はすごいので、そこに負けないようにしたい」。対戦する阪神打線については「主軸となる、特に３選手に関しては状態がいいと思う」と、森下、佐藤、大山を警戒し「チームとしても、投手もいいし、先に点を取られると苦しい展開になってしまうので、前回同様、我慢比べだと思って、粘り強く投げたい。打線として誰がというのは特に考えることなく、とにかく全員、１人ひとりしっかりと抑えていくことだけを考えてやりたい」と意気込んだ。

滋賀県出身で、幼少期は阪神ファンだったという右腕。よくテレビで観戦していたといい「阪神のチャンステーマとかは歌える。極力、「チャンス襲来」とか「わっしょい」は聴かないようにがんばります」と冗談交じりに語った。