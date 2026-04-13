ばんばんざい ぎしの妻・桜井美悠、1歳息子のお花見弁当公開「一口サイズのおにぎり可愛い」「どれも美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】モデルの桜井美悠が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】28歳ママモデル「彩りが美しい」一口おにぎり・サンドイッチ・フルーツなど入った弁当
桜井は「花見楽しかったな〜ミニぎしのおにぎり作り」とつづり、息子への弁当を作る様子を公開。小さめのおにぎりやサンドイッチ、ブロッコリーにいちごなどを色鮮やかに詰めたお弁当を披露している。
この投稿にファンからは「愛情たっぷりのお弁当で素敵」「一口サイズのおにぎり可愛い」「どれも美味しそう」「お花見楽しめて良かったね」「彩りが美しい」「息子くんへの愛が伝わる」「手作りなのすごい」など反響が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】28歳ママモデル「彩りが美しい」一口おにぎり・サンドイッチ・フルーツなど入った弁当
◆桜井美悠、お花見の手作り弁当公開
桜井は「花見楽しかったな〜ミニぎしのおにぎり作り」とつづり、息子への弁当を作る様子を公開。小さめのおにぎりやサンドイッチ、ブロッコリーにいちごなどを色鮮やかに詰めたお弁当を披露している。
◆桜井美悠の投稿に反響
この投稿にファンからは「愛情たっぷりのお弁当で素敵」「一口サイズのおにぎり可愛い」「どれも美味しそう」「お花見楽しめて良かったね」「彩りが美しい」「息子くんへの愛が伝わる」「手作りなのすごい」など反響が寄せられている。
桜井は2024年9月24日にYouTuberグループ・ばんばんざいのぎしと入籍し、11月には妊娠を発表。2025年2月20日にぎしが自身のInstagramを通じて桜井との間に第1子が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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