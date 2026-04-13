東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「米国がホルムズ海峡を封鎖する」発表
海峡への出入りを試みる「あらゆる」船舶の封鎖を開始する
イランが協議に戻ってこようがこまいが、どうでもいい
11月の原油価格は現在と「同水準」あるいは「少し高くなる」可能性
米中央軍（CENTCOM）3日10時からホルムズ海峡封鎖開始
イランへの出入港を行わない船舶は海峡の通過を許可
海峡を往来する船舶の航行の自由を妨げることはない
※トランプ氏が「あらゆる船舶」発言を撤回した可能性
トランプ米大統領がイランに「限定的」な攻撃再開検討（WSJ）
本格的な空爆再開検討も実行の可能性低い、長期戦望まず
イスラエルのネタニヤフ首相「戦闘は継続中」表明
レバノンの安全地帯含め、やるべきことはまだある
数日中に米イラン2回目協議が開催される可能性（WSJ）
仲介国が米国とイランを再び交渉の席に着かせるべく奔走
【日本】
赤沢経産相
物価高対策として日銀の利上げも選択肢の1つとしてありうる
【中国】
トランプ米大統領
中国がイランに武器を提供したら「50%」の関税を課す
中国がイランに軍事支援の準備進めていることを我々は把握
【その他】
ロシアとウクライナのイースター停戦不発に終わる
互いに相手国がイースター停戦を破ったと非難
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「米国がホルムズ海峡を封鎖する」発表
海峡への出入りを試みる「あらゆる」船舶の封鎖を開始する
イランが協議に戻ってこようがこまいが、どうでもいい
11月の原油価格は現在と「同水準」あるいは「少し高くなる」可能性
米中央軍（CENTCOM）3日10時からホルムズ海峡封鎖開始
イランへの出入港を行わない船舶は海峡の通過を許可
海峡を往来する船舶の航行の自由を妨げることはない
※トランプ氏が「あらゆる船舶」発言を撤回した可能性
トランプ米大統領がイランに「限定的」な攻撃再開検討（WSJ）
本格的な空爆再開検討も実行の可能性低い、長期戦望まず
イスラエルのネタニヤフ首相「戦闘は継続中」表明
レバノンの安全地帯含め、やるべきことはまだある
数日中に米イラン2回目協議が開催される可能性（WSJ）
仲介国が米国とイランを再び交渉の席に着かせるべく奔走
【日本】
赤沢経産相
物価高対策として日銀の利上げも選択肢の1つとしてありうる
【中国】
トランプ米大統領
中国がイランに武器を提供したら「50%」の関税を課す
中国がイランに軍事支援の準備進めていることを我々は把握
【その他】
ロシアとウクライナのイースター停戦不発に終わる
互いに相手国がイースター停戦を破ったと非難