東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領「米国がホルムズ海峡を封鎖する」発表

海峡への出入りを試みる「あらゆる」船舶の封鎖を開始する

イランが協議に戻ってこようがこまいが、どうでもいい

11月の原油価格は現在と「同水準」あるいは「少し高くなる」可能性



米中央軍（CENTCOM）3日10時からホルムズ海峡封鎖開始

イランへの出入港を行わない船舶は海峡の通過を許可

海峡​を往⁠来する船舶の航行の自由を妨げることはない

※トランプ氏が「あらゆる船舶」発言を撤回した可能性



トランプ米大統領がイランに「限定的」な攻撃再開検討（WSJ）

本格的な空爆再開検討も実行の可能性低い、長期戦望まず



イスラエルのネタニヤフ首相「戦闘は継続中」表明

レバノンの安全地帯含め、やるべきことはまだある



数日中に米イラン2回目協議が開催される可能性（WSJ）

仲介国が米国とイランを再び交渉の席に着かせるべく奔走



【日本】

赤沢経産相

物価高対策として日銀の利上げも選択肢の1つとしてありうる



【中国】

トランプ米大統領

中国がイランに武器を提供したら「50%」の関税を課す

中国がイランに軍事支援の準備進めていることを我々は把握



【その他】

ロシアとウクライナのイースター停戦不発に終わる

互いに相手国がイースター停戦を破ったと非難

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