DE-C55L-9000BK

エレコム株式会社は4月13日（月）、同社が協賛する宇宙を舞台にしたアートプロジェクト「宙漆（そらうるし）プロジェクト」の第5回打ち上げにおいて、同社製ナトリウムイオンモバイルバッテリーを用いたアクションカメラへの電源供給と映像回収に成功したと発表した。

同プロジェクトは、京都市立芸術大学や名古屋大学などの学生が協力し、漆のアート作品をスペースバルーンで成層圏まで飛ばして撮影する取り組み。今回の打ち上げでは、最高到達高度1万9,229mを記録し、搭載された4台のアクションカメラすべてで最高高度到達までの撮影に成功した。

撮影された画像

電源供給にはエレコム製のナトリウムイオンモバイルバッテリー「DE-C55L-9000BK」を採用。放電時の使用温度範囲が－35℃から50℃と広く、事前の簡易試験を経て機体に搭載された。成層圏は最低気温が－60℃以下にも達するため、機体には断熱材の使用など低温環境への対策も施しているという。

DE-C55L-9000は、世界初というナトリウム電池を採用したモバイルバッテリー。リチウムイオンバッテリーに比べ使用温度範囲が広く、雪山や砂漠といった過酷な環境でも使用できるとしている。また5,000サイクルの長寿命も特徴で、毎日使っても約13年間使用できるという。容量は9,000mAhで、直販価格は9,980円。