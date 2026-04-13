Snow Manが4月29日にリリースする13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」より、収録曲「SAVE YOUR HEART」のMVが公開された。

【写真】ラウール・渡辺翔太・阿部亮平・向井康二・佐久間大介・深澤辰哉が投稿した「SAVE YOUR HEART」オフショット

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、Snow Manがあらたに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソング。

「包み込む愛」＝「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現している。

そんな世界観の中、ラウール、渡辺翔太、阿部亮平、向井康二、佐久間大介、深澤辰哉がそれぞれInstagramでMVオフショットを公開。メンバーごとの個性が際立つビジュアルに注目が集まっている。

■ラウール、差し色コーデで放つモードな存在感

ラウールは、白のショートジャケットに鮮やかなブルーのシャツ、ピンクのグローブを合わせた印象的なスタイリングを披露。グリーンバックを背にしたカットやハートポーズを見せる写真など、モードな雰囲気と遊び心が感じられるオフショットとなっている。

■渡辺翔太、鮮やかな配色と静かなまなざしが印象的

渡辺は、グレーのジャケットにブルーのインナー、パープルのパンツを合わせたスタイルで登場。鮮やかな配色の中で静かなまなざしを見せ、ムードあるビジュアルとなっている。黄みの強い金髪も目を引く。

■阿部亮平、華やかな装いで知的なムード漂う

阿部は、ロングコートにピンクのシャツ、ドット柄ネクタイを合わせた華やかなスタイリングで、知的な雰囲気と親しみやすい表情を見せている。コートをなびかせた躍動感あるカットも印象的だ。

■向井康二、オレンジコート姿でやわらかな魅力

向井は、オレンジのロングコートにアーガイル柄ニットを合わせたスタイリングで登場。鮮やかなカラーを着こなす姿や、洗練されたムードとやわらかな表情のギャップが印象に残るオフショットとなっている。

■佐久間大介、ピンクヘア映える鮮烈ビジュアル

佐久間は「MV off shot」とつづり、13枚のオフショットを公開。鮮やかなピンクのウェーブヘアに、ブルーのジャケット、白のトラックジャケットを合わせた姿で、ひときわ目を引くビジュアルを披露している。

■深澤辰哉、華やかな配色コーデと自然な笑顔に注目

深澤は4枚のオフショットを投稿。アーガイル柄のロングコートに赤いネクタイ、イエローパンツを合わせた個性的なスタイリングで、シャープな雰囲気と自然な笑顔のギャップを見せている。

ファンからは「カッコよすぎる」「国宝級の美貌」「衣装が最高に好きすぎる」「アンドロイドみたいな美しさ」など、絶賛の声が相次いでいる。

Snow Man

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