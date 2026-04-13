三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が、Snow Manの阿部亮平とのツーショットを公開した。

【写真＆動画】阿部亮平＆山下健二郎のお揃いポーズツーショット／『ZIP!』共演動画

■「Snow Manの阿部ちゃんありがとう。スタジアムLIVE見に来てくれて感謝です！」（山下）

4月11・12日に東京・味の素スタジアムで『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”』を開催した三代目 J SOUL BROTHERS。山下は「Snow Manの阿部ちゃんありがとう。スタジアムLIVE見に来てくれて感謝です！」と添えてツーショットを公開している。

山下は黒いライブTシャツに赤パンツ姿、阿部は黒キャップ＆黒トップスに白いパンツ姿で両手を前に揃えて差し出す『ZIP!』ポーズで並んでいる。

山下は木曜日、阿部は金曜日と、ふたりはそれぞれ『ZIP!』（日本テレビ系）パーソナリティを務めており、笑顔で息の合ったポーズを見せるふたりに、コメント欄には「ZIP!コンビかわいい」「メンカラ緑同士の素敵なツーショット」「曜日を越えた絆を感じます」「健ちゃんも阿部ちゃんもうれしそうな笑顔」「三代目×Snow Man最高」などといったファンの声が続々と到着。

『ZIP!』で担当する曜日が違うふたりだが、2025年8月に放送された山下のDIY企画に阿部が参戦したことも。今回の投稿にも「またZIP!でも共演してほしい」という声が届いている。

■山下＆阿部の三代目ライブ舞台裏ショット

■山下＆阿部『ZIP!』共演動画