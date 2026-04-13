ハンブレッダーズ、主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』タイムテーブル解禁

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大阪出身4人組ロックバンド、ハンブレッダーズが、5月24日、大阪府吹田市・万博記念公園 自然文化園 もみじ川芝生広場にて、主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』を開催。このたびタイムテーブルが発表された。

■ボーカル＆ギターのムツムロ アキラが生まれ育った街「吹田市」で初の野外開催

『GALAXY PARK in EXPO』は、GALAXY STAGEとPARK STAGEの2ステージ制。客席は、スタンディングエリア/シートエリアが設けられており、すべてのアクトが観られるステージ配置となっている。

今回のタイムテーブル発表に合わせて、先着でチケットを手に入れられる、ぴあ最終先着先行がスタート。今週末の一般発売前にチケットを手に入れられる最後のチャンスとなるので、ファンは要チェックだ。

また『GALAXY PARK』公式Instagramが開設。2026年フェスの情報はもちろんのこと、出演者からのコメント映像や2025年の様子など様々な情報が更新されていく予定なので、こちらもぜひフォローしておこう。

2025年は、大阪城ホールにて開催され、9,500人を動員した『GALAXY PARK』。今回は、ボーカル＆ギターのムツムロ アキラが生まれ育った街である「地元・吹田市」で初の野外で開催となる。

開催まで1ヵ月半、期待は高まる一方だ。

■イベント情報

『GALAXY PARK in EXPO』

05/24（日）大阪府・万博記念公園 自然文化園「もみじ川芝生広場」

出演アーティスト：ハンブレッダーズ/KANA-BOON/時速36km/cinema staff/シンガーズハイ/四星球/PEOPLE 1/04 Limited Sazabys/フレデリック

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋の段落」

2026.01.28 ON SALE

ALBUM『GALAXY DRIVE』

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「銀河高速 -From THE FIRST TAKE」

2026.03.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋の段落 -From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

チケットの詳細はこちら

https://w.pia.jp/t/galaxypark-expo/

『GALAXY PARK』公式SNS

X

https://x.com/GALAXYPARK_hmbr

Instagram

https://www.instagram.com/galaxypark_hmbr/

『GALAXY PARK』特設サイト

https://galaxypark.jp

ハンブレッダーズ OFFICIAL SITE

http://humbreaders.com/