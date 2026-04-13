日向坂46の上村ひなのが、ファンに向けた新たなサービス案を披露。しかし、その内容に芸人・みなみかわから懸念の声が上がる一幕があった。

【映像】「ボケろよ！」バラエティの洗礼を受ける上村

『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

4月10日の放送では、講師としてみなみかわが登壇。「カーネル・サンダースの壮絶人生」としてケンタッキーフライドチキン創業者カーネル・サンダースの知られざるエピソードについて授業した。授業には、校長の春日俊彰（オードリー）、レギュラー生徒の澤部佑（ハライチ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、そのほか生徒として上村ひなの（日向坂46）、芝大輔（モグライダー）、福留光帆が参加した。

授業では、カーネルがガソリンスタンド経営時代に「窓拭き」などの手厚いサービスを導入し、売り上げを3倍に伸ばした成功秘話を紹介。これを受けた上村は「アイデアマンだなって思った。切り拓いていく力みたいなのはアイドルとかも求められるものだなと思った」と感銘を受けた様子を見せた。

みなみかわから「ファンの方にこんなサービスしたら喜ぶかな、みたいなのあります？」と振られた上村は、少し考えて「頭を拭く」と、カーネルの窓拭きになぞらえてファンの頭を拭くという斬新なファンサービスを提案した。

これにみなみかわは、自身のスキンヘッドを撫でる仕草をしながら「ハゲの人に怒られるからね。拭かれたら流石に怒るよ」ツッコミ、スタジオは笑いに包まれた。