3月14日に開幕したファーム・リーグ。今季から3地区制になるなど変化が生まれていますが、ここまでの順位などはどうなっているでしょうか。

◆東地区

日本ハム、楽天、ヤクルト、ロッテ、オイシックスで構成されている東地区では、日本ハムが首位。勝率.667をマークしています。目を見張るのはその本塁打数。日本ハム1軍も両リーグトップの26HRをマークしていますが、2軍でも同様に全リーグトップとなる21HRをマークしています(2位は中地区の中日の12HR)。この日本ハムを2位で追っているのは楽天。試合数は日本ハムより2試合多く、勝利数も1試合多い13勝となっていますが、勝率で2位となっています。

◆中地区

DeNA、巨人、西武、中日、ハヤテで構成されている中地区では、DeNAが勝率.800をマークし首位。17試合で12勝3敗と勝ち星を積み重ねています。この勢いに貢献しているのが投手陣の好投。全球団で唯一の1点台となる、チーム防御率1.29をマークしています。このDeNAを追う地区2位は、9勝9敗の巨人となっています。

◆西地区

他地区より1球団少ない4球団で構成されている西地区は、ソフトバンク、オリックス、阪神、広島が参加。首位は現在パ・リーグでも首位を守っているソフトバンクです。しかし2位も迫っており、ソフトバンクが10勝9敗の勝率.526なのに対し、2位には11勝11敗の勝率.500でオリックスと阪神が並んでいます。

レギュラーシーズンが終わると、ファーム日本一の座をめぐって「ファーム日本選手権」が行われます。昨季まではイースタン・リーグの優勝球団と、ウエスタン・リーグの優勝球団による一騎打ちの戦いが行われていましたが、今季からは4球団での戦いに変化。各地区の優勝球団(計3球団)と、各地区2位球団の中で最も勝率の高い球団で、日本一の座をめぐる戦いが行われます。

また個人タイトルは、各地区ごとの打者・投手に対して各賞の表彰が実施されるとのこと。昨季までよりもタイトル獲得者が増える形となります。

なお7月27日にHARD OFF ECOスタジアム新潟で開催予定の「フレッシュオールスター・ゲーム」については、セントラル・リーグとオイシックス新潟、パシフィック・リーグとハヤテ静岡の2チームに分かれて試合が行われます。