大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子運動能力検査が１３日、東京・墨田区の両国国技館で行われ、宇座寿音（うざ・じゅおん、尾上）が、７種目で合格基準点（非公表）を満たした。５月１日の新弟子検査を経て、夏場所初日に合格が発表される。検査を終えた宇座は「とりあえず安心しています」と安どした。

身長１７７センチ、体重１７４キロの宇座は、沖縄・宜野湾高校卒業後に海上自衛隊に入隊。所属先の上司の紹介と、部屋付きの千賀ノ浦親方（元幕内・里山）を通じて入門に至った。「滅多にない機会だったので、今がチャンスというか、自分の体格を生かせるなら、相撲が一番かなと思ったので、入りました」と、角界入りの理由を明かした。

学生時代はバスケットボール、ラグビーなどのスポーツ歴があるというが、相撲は未経験。７日に部屋へ合流し、８日から稽古にも参加、現在は四股やすり足などの基礎運動に取り組んでいるという。理想の相撲の型については「やっぱり体格を生かせるのであれば、押し相撲がいいかなと思う。上司や身の周りの自分に関わってきた人のために、どんどん勝っていきたい」と意気込んだ。