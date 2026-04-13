４人組ロックバンドのＮＥＭＯＰＨＩＬＡが１１日、東京・恵比寿リキッドルームでセルフプロデュースＥＰ「五臓―ＧＯＺＯ―」を引っさげたツアー「ＮＥＭＯＰＨＩＬＡ １ｓｔ ＥＰ 五臓―ＧＯＺＯ―Ｒｅｌｅａｓｅ Ｔｏｕｒ ２０２６『上弦』」を行った。

全楽曲をメンバー全員でアレンジ・プロデュースしたＥＰ「五臓―ＧＯＺＯ―」を引っさげたツアーは全国８か所で開催。この日はＳＥを背に、むらたたむ（Ｄｒ）、ハラグチサン（Ｂａ）、葉月（Ｇｔ）、ｍａｙｕ（Ｖｏ）の順でステージに登場。「鬼灯」で開幕すると、続いてＥＰ収録の「開花宣言」「ＺＥＮ」をハイテンションで披露した。

ｍａｙｕは「五臓ツアーはみなさんの五臓に響くべく、セトリも密に作りあげ、バックドロップも衣装もこだわりました。そしてみなさんの力でこのツアー出来上がってると思ってます。感謝してます！」と熱い思いを語った。ＭＣ後は重厚感ある「徒花―ＡＤＡＢＡＮＡ―」「ｎａｍａｓ」などを披露し、盛り上げた。

終盤には６曲連続パフォーマンス。「Ｊｕｓｔ Ｄｏ Ｉｔ！」「Ｇｏｏｄ ａｓ ｈｅｌｌ ｑｕａｒｔｅｔ」などを熱唱。そしてアンコールでは「アナタダレ」、２度目の「ＶＳ：ＥＧＯ」の全１９曲を歌いきり、観客の五臓に歌声を響かせた。