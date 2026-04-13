工藤静香が、2026年6月24日にニューアルバム『Dynamic』をリリースすることが決定した。

前作から2年ぶり、通算19枚目となるオリジナルアルバムのテーマに掲げたのは「ロック」。今作では音楽業界のトップクリエイターたちと互いの感性をぶつけ合い、新たな化学反応を創出。これまで以上にエネルギッシュで、進化を止めない彼女の「今」を詰め込んだ作品となっている。

デビュー39年目を迎え、今なお音楽シーンの最前線で輝き続ける工藤静香が、さらなる高みを目指し、自らをアップデートし続ける最新作に注目してほしい。

また、6月から開催する全国ツアー＜Shizuka Kudo Live Tour 2026＞の各会場にてリハーサル見学招待キャンペーンも実施することも決定した。CD通常盤を購入し応募頂いた人の中から各会場10人を招待する。キャンペーンの詳細はポニーキャニオンショッピングクラブ特設サイトにて。

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■工藤静香コメント

新しいアルバム『Dynamic』が完成しました。

素晴らしいクリエイターの方々と感性を重ね合い、自分でも想像していなかったような新しい化学反応が数多く生まれました。

皆さんの心にダイナミックに響いたら嬉しいです。

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■ニューアルバム『Dynamic』

2026年6月24日発売 完全受注生産限定盤（CD＋特典）

SCCA-00178

14,300円(税込)

【完全受注生産限定盤特典】

1.トラベルポーチ

2.マルチポーチ

3.オリジナルアクリルスタンド(Type-B)＆アクリルキーホルダー

4.スペシャルフォトブック

5.豪華特殊パッケージ仕様 完全受注生産限定盤のお求めはこちらから

工藤静香「Dynamic」完全受注生産限定盤予約ページ https://ps.ponycanyon.co.jp/shizuka-kudo/dynamic/ 通常版（CD only）

PCCA-06509

3,300円（税込）

【通常版特典】オリジナルアクリルスタンド(Type-A)

※特典はなくなり次第終了となります

■＜工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026＞

4月25日(土)愛知県芸術劇場コンサートホール

開場14:00・開演15:00 5月6日(水・祝)札幌文化芸術劇場hitaru

開場14:00・開演15:00 5月17日(日)熊本城ホール・メインホール

開場14:00・開演15:00 5月31日(日)昭和女子大学 人見記念講堂

開場14:00・開演15:00

■＜Shizuka Kudo Live Tour 2026＞

6月28日(日)静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール

16:00開場/17:00開演 7月4日(土)大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大ホール

16:00開場/17:00開演 7月11日(土)愛知・刈谷市総合文化センター アイリス

16:00開場/17:00開演 7月18日(土)広島・呉信用金庫ホール

16:00開場/17:00開演 7月20日(月・祝)高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)オレンジホール

16:00開場/17:00開演 7月25日(土)宮城・東京エレクトロンホール宮城

16:00開場/17:00開演 8月2日(日)長野・上田市サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)大ホール

16:00開場/17:00開演 8月9日(日)大分・iichikoグランシアタ

16:00開場/17:00開演 8月11日(火・祝)山口・KDDI維新ホール

16:00開場/17:00開演 8月15日(土)北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール

16:00開場/17:00開演 8月22日(土)鳥取・エースパック未来中心(鳥取県立倉吉未来中心)

16:00開場/17:00開演 8月29日(土)岩手・奥州市文化会館 Zホール

16:00開場/17:00開演 9月5日(土)東京・NHKホール

16:00開場/17:00開演 ■チケット料金:

[静岡・大阪・愛知・広島・高知・宮城・長野・大分・山口・北海道・鳥取・岩手公演] 全席指定 8,500円(税込)

[東京公演] 全席指定 9,500円(税込) ■公演に関する注意事項

※未就学児入場不可

※営利目的の転売禁止、転売チケット入場不可、オークションなどへの出品禁止

※開場・開演時間は諸事情により変更になる場合がございます。それに伴うチケット代・交通費等の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください

※お申込み・ご来場前に公式サイト等で最新の注意事項を必ずご確認ください。ご協力いただけない場合、ご入場いただけない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

※その他注意事項は受付画面でご確認ください。

◆工藤静香 オフィシャルサイト