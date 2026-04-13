東京駅八重洲側改札直結の商業施設「東京駅一番街」が、イラストレーターよこみぞゆり氏のオリジナルキャラクターシリーズ『なんでもいきもの』とコラボレーションした「春のコラボフェア」を開催。

“さくら”をテーマにした装飾や、館内各所で楽しめる企画を展開し、『なんでもいきもの』の世界観が広がる、春の東京駅を彩る館内コラボイベントです☆

東京駅一番街『なんでもいきもの』春のコラボフェア

開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月16日（木）

開催場所：東京駅一番街

東京駅一番街にて『なんでもいきもの』とコラボレーションした、春の東京駅を彩るコラボイベントを開催。

今回「いちばんプラザ」でのPOPUP STORE開催にあわせて、『なんでもいきもの』のキャラクター“なんもの”に出会える装飾や、館内の各エリアで楽しめる企画が展開されています。

期間中は“さくら”をテーマに、のぞみ広場などを春仕様に演出し、東京駅ならではの華やかな季節感をお届け。

さらに、“なんもの”たちと一緒に楽しめるキャンペーンや「なんものスタンプラリー」も実施されるほか、コラボならではの参加特典として、ノベルティのプレゼントも実施。

“見つけて・集めて・撮って”楽しめるコンテンツを展開する期間限定のコラボイベントで、ゆるくて愛らしい“なんもの”たちの魅力に触れながら春の東京駅が満喫できます☆

オリジナル装飾で“なんもの”たちが東京駅一番街の館内をジャック

装飾場所：東京駅一番街

館内装飾期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月16日（木）

『なんでもいきもの』が、POPUP STORE開催にあわせて東京駅一番街の館内をオリジナル装飾でジャック。

春仕様のデザインをはじめ、POPUP STOREの「のりおにぎり屋さん」をテーマにした演出や、フォトスポットなど、ここでしか見ることのできない装飾が盛りだくさんです。

“なんもの”たち一色に染まった特別な空間が楽しめます。

お買い物券や限定グッズが当たる「春のお買い物キャンペーン」

参加費：無料

開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月16日（木）

開催場所：東京駅一番街

当選賞品：

全員にプレゼント：なんでもいきもの オリジナル壁紙抽選で当たるA賞：東京駅一番街で使えるお買い物券（1万円分）10名B賞：東京駅一番街で使えるお買い物券（3千円分）30名C賞：なんでもいきものPOPUP STORE販売グッズ詰め合わせ（5千円相当）10名

※お買い物券の有効期限：2026年7月31日（金）

参加方法：

1）キャンペーンページにアクセス

2）東京駅一番街の異なる2店舗でそれぞれ税込み1,000円以上のお買い物や飲食をしたレシート2枚を専用Webサイトにアップ

3）専用フォームから賞品を選んで応募

東京駅一番街の2店舗以上でお買い物やお食事をしたレシートで参加できる「春のお買い物キャンペーン」を開催。

賞品には、東京駅一番街で使えるお買い物券やPOPUP STORE限定グッズなど、お買い物が楽しくなるプレゼントが用意されています。

また、応募された方全員にオリジナル壁紙もプレゼント☆

※オリジナル壁紙は応募完了画面にてダウンロード可能です

※オリジナル壁紙ダウンロードおよび賞品の応募は2026年4月16日（木）23:59までとなります

スタンプを集めてオリジナル賞品をゲット「なんものスタンプラリー」

参加費：無料

開催期間：2026年4月3日（金）〜4月16日（木）

ノベルティ：オリジナルクリアファイル ※なくなり次第、配布終了

参加方法：

1）館内にあるスタンプラリー冊子をGET

2）館内を巡って、スタンプスポットでスタンプを押してください。

3）4つ集めPOPUP STOREに行くことで、クリアファイルがもらえます。

引換場所：東京駅一番街 いちばんプラザ レジ

スタンプを集めることでオリジナル賞品がゲットできる「なんものスタンプラリー」を開催。

館内4か所に設置したスタンプスポットで、“なんもの”たちのスタンプを集めていきます。

すべての“なんもの”たちのスタンプを集めた方には、オリジナルクリアファイルがプレゼントされます。

※「東京おかしランド」「東京ギフトパレット」のスタンプ獲得は営業時間中のみとなります

※ノベルティ引換は、POPUP STOREの営業時間中のみとなります

※引換は一人につき1枚までとなります。引換時にスタッフの方が冊子の確認欄にチェックします

『なんでもいきもの』オリジナルデザインのステッカーをプレゼント

配布条件：対象店舗での1回のお会計（税込み1,000円以上）につき1枚のオリジナルステッカーをプレゼント

配布期間：2026年4月3日（金）〜 各店ノベルティがなくなり次第、配布終了

配布ゾーン：

・「にっぽん、グルメ街道」各店／「東京おかしランド」各店／「東京ギフトパレット」各店／その他東京駅一番街店舗

・その他東京駅一番街店舗：TOKYO Craft BEER STAND ／京橋 千疋屋／みはし／資生堂パーラー八重洲ショップ／越後そば／産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo ／そば処 為治郎

※一部対象外の店舗があります。店頭の対象店舗POPを確認ください

※東京おかしランドの券売機は対象外です

東京駅一番街の対象店舗を利用された方に、イベントオリジナルのステッカーをプレゼント。

全4種のオリジナルステッカーは、館内エリアによって取り扱うデザインが異なります。

※なくなり次第終了

※ノベルティの受け取りは会計時のみで、後日や代理受け取りは出来ません

なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅

開催期間：2026年4月3日（金）〜4月16日（木）

営業時間：10:00〜20:30 ※最終日は18:00まで

開催場所：東京駅一番街 東京キャラクターストリート B1いちばんプラザ

『なんでもいきもの』の本格おにぎりテイクアウト専門店「のりおにぎり屋さん」がオープンしたことを記念したPOPUP STOREが登場。

色々な表情の「のりおにぎり」となかまたちを楽しめるグッズが揃う「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」が開催されます☆

ポップアップストアにて販売されるグッズの一部を紹介します。

※のりおにぎり屋さんで販売している「おにぎり」の販売は実施されません

3P巾着

価格：1,540円(税込)

『なんでもいきもの』のアートを使用した巾着セット。

用途に合わせて使い分けできる3サイズの巾着がセットになっています。

シークレットコレクション アクリルミラーマグネット

価格：単品935円(税込)／1BOX 7,480円(税込)

種類：全8種

ダイカットデザインがかわいいミラー仕様のアクリルマグネット。

一度に全種類揃うBOX販売も実施されます。

大きめトーターバッグ

価格：3,630円(税込)

モノトーンアートがかわいい、大きめのトートバッグ。

荷物が多いときやお買い物の際に役立つ便利グッズです。

グッズの販売や購入特典！マリモクラフト「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」 グッズの販売や購入特典！マリモクラフト「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」 続きを見る

ノベルティ情報

開催期間中、店内で販売されているグッズ1点以上の購入で、『実物大おにぎりステッカー(全3種)』を、税込み3,300円以上の購入でさらに『クリアカード(全6種:前後半各3種)』をプレゼント。

クリアカードは、前半期間(4月3日〜4月9日)と後半期間(4月10日〜4月16日)でデザインが変わります。

また、税込み5,500円以上購入された方には、実物大おにぎりステッカー、クリアカードのほか、『オリジナルショッパー』がプレゼントされます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※実物大おにぎりステッカー・クリアカードはランダムとなります。絵柄は選べません

※一会計1枚となります。会計の合算・分割はできません

※「実物大おにぎりステッカー」・「クリアカード」は、オンラインプラザでのご購入は対象外となります

※オンラインプラザでは、税込み5,500円以上購入の方のみ「オリジナルショッパー」がプレゼントされます

さくら”装飾で彩る館内演出をはじめ、お買い物キャンペーンやスタンプラリーのほか、特典ノベルティやPOPUP STOREを展開。

東京駅一番街にて2026年4月16日まで開催されている『なんでもいきもの』春のコラボフェアの紹介でした☆

©yokomizoyuri

※画像は全てイメージです。

※各種キャンペーン・イベントは、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

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