“さくら”をテーマにした装飾や館内各所で楽しめる企画！東京駅一番街『なんでもいきもの』春のコラボフェア
東京駅八重洲側改札直結の商業施設「東京駅一番街」が、イラストレーターよこみぞゆり氏のオリジナルキャラクターシリーズ『なんでもいきもの』とコラボレーションした「春のコラボフェア」を開催。
“さくら”をテーマにした装飾や、館内各所で楽しめる企画を展開し、『なんでもいきもの』の世界観が広がる、春の東京駅を彩る館内コラボイベントです☆
東京駅一番街『なんでもいきもの』春のコラボフェア
開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月16日（木）
開催場所：東京駅一番街
東京駅一番街にて『なんでもいきもの』とコラボレーションした、春の東京駅を彩るコラボイベントを開催。
今回「いちばんプラザ」でのPOPUP STORE開催にあわせて、『なんでもいきもの』のキャラクター“なんもの”に出会える装飾や、館内の各エリアで楽しめる企画が展開されています。
期間中は“さくら”をテーマに、のぞみ広場などを春仕様に演出し、東京駅ならではの華やかな季節感をお届け。
さらに、“なんもの”たちと一緒に楽しめるキャンペーンや「なんものスタンプラリー」も実施されるほか、コラボならではの参加特典として、ノベルティのプレゼントも実施。
“見つけて・集めて・撮って”楽しめるコンテンツを展開する期間限定のコラボイベントで、ゆるくて愛らしい“なんもの”たちの魅力に触れながら春の東京駅が満喫できます☆
オリジナル装飾で“なんもの”たちが東京駅一番街の館内をジャック
装飾場所：東京駅一番街
館内装飾期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月16日（木）
『なんでもいきもの』が、POPUP STORE開催にあわせて東京駅一番街の館内をオリジナル装飾でジャック。
春仕様のデザインをはじめ、POPUP STOREの「のりおにぎり屋さん」をテーマにした演出や、フォトスポットなど、ここでしか見ることのできない装飾が盛りだくさんです。
“なんもの”たち一色に染まった特別な空間が楽しめます。
お買い物券や限定グッズが当たる「春のお買い物キャンペーン」
参加費：無料
開催期間：2026年3月20日（金・祝）〜4月16日（木）
開催場所：東京駅一番街
当選賞品：全員にプレゼント：なんでもいきもの オリジナル壁紙抽選で当たる
A賞：東京駅一番街で使えるお買い物券（1万円分）10名
B賞：東京駅一番街で使えるお買い物券（3千円分）30名
C賞：なんでもいきものPOPUP STORE販売グッズ詰め合わせ（5千円相当）10名
※お買い物券の有効期限：2026年7月31日（金）
参加方法：
1）キャンペーンページにアクセス
2）東京駅一番街の異なる2店舗でそれぞれ税込み1,000円以上のお買い物や飲食をしたレシート2枚を専用Webサイトにアップ
3）専用フォームから賞品を選んで応募
東京駅一番街の2店舗以上でお買い物やお食事をしたレシートで参加できる「春のお買い物キャンペーン」を開催。
賞品には、東京駅一番街で使えるお買い物券やPOPUP STORE限定グッズなど、お買い物が楽しくなるプレゼントが用意されています。
また、応募された方全員にオリジナル壁紙もプレゼント☆
※オリジナル壁紙は応募完了画面にてダウンロード可能です
※オリジナル壁紙ダウンロードおよび賞品の応募は2026年4月16日（木）23:59までとなります
スタンプを集めてオリジナル賞品をゲット「なんものスタンプラリー」
参加費：無料
開催期間：2026年4月3日（金）〜4月16日（木）
ノベルティ：オリジナルクリアファイル ※なくなり次第、配布終了
参加方法：
1）館内にあるスタンプラリー冊子をGET
2）館内を巡って、スタンプスポットでスタンプを押してください。
3）4つ集めPOPUP STOREに行くことで、クリアファイルがもらえます。
引換場所：東京駅一番街 いちばんプラザ レジ
スタンプを集めることでオリジナル賞品がゲットできる「なんものスタンプラリー」を開催。
館内4か所に設置したスタンプスポットで、“なんもの”たちのスタンプを集めていきます。
すべての“なんもの”たちのスタンプを集めた方には、オリジナルクリアファイルがプレゼントされます。
※「東京おかしランド」「東京ギフトパレット」のスタンプ獲得は営業時間中のみとなります
※ノベルティ引換は、POPUP STOREの営業時間中のみとなります
※引換は一人につき1枚までとなります。引換時にスタッフの方が冊子の確認欄にチェックします
『なんでもいきもの』オリジナルデザインのステッカーをプレゼント
配布条件：対象店舗での1回のお会計（税込み1,000円以上）につき1枚のオリジナルステッカーをプレゼント
配布期間：2026年4月3日（金）〜 各店ノベルティがなくなり次第、配布終了
配布ゾーン：
・「にっぽん、グルメ街道」各店／「東京おかしランド」各店／「東京ギフトパレット」各店／その他東京駅一番街店舗
・その他東京駅一番街店舗：TOKYO Craft BEER STAND ／京橋 千疋屋／みはし／資生堂パーラー八重洲ショップ／越後そば／産直グルメ回転ずし 函太郎 Tokyo ／そば処 為治郎
※一部対象外の店舗があります。店頭の対象店舗POPを確認ください
※東京おかしランドの券売機は対象外です
東京駅一番街の対象店舗を利用された方に、イベントオリジナルのステッカーをプレゼント。
全4種のオリジナルステッカーは、館内エリアによって取り扱うデザインが異なります。
※なくなり次第終了
※ノベルティの受け取りは会計時のみで、後日や代理受け取りは出来ません
なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅
開催期間：2026年4月3日（金）〜4月16日（木）
営業時間：10:00〜20:30 ※最終日は18:00まで
開催場所：東京駅一番街 東京キャラクターストリート B1いちばんプラザ
『なんでもいきもの』の本格おにぎりテイクアウト専門店「のりおにぎり屋さん」がオープンしたことを記念したPOPUP STOREが登場。
色々な表情の「のりおにぎり」となかまたちを楽しめるグッズが揃う「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」が開催されます☆
ポップアップストアにて販売されるグッズの一部を紹介します。
※のりおにぎり屋さんで販売している「おにぎり」の販売は実施されません
3P巾着
価格：1,540円(税込)
『なんでもいきもの』のアートを使用した巾着セット。
用途に合わせて使い分けできる3サイズの巾着がセットになっています。
シークレットコレクション アクリルミラーマグネット
価格：単品935円(税込)／1BOX 7,480円(税込)
種類：全8種
ダイカットデザインがかわいいミラー仕様のアクリルマグネット。
一度に全種類揃うBOX販売も実施されます。
大きめトーターバッグ
価格：3,630円(税込)
モノトーンアートがかわいい、大きめのトートバッグ。
荷物が多いときやお買い物の際に役立つ便利グッズです。
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ノベルティ情報
開催期間中、店内で販売されているグッズ1点以上の購入で、『実物大おにぎりステッカー(全3種)』を、税込み3,300円以上の購入でさらに『クリアカード(全6種:前後半各3種)』をプレゼント。
クリアカードは、前半期間(4月3日〜4月9日)と後半期間(4月10日〜4月16日)でデザインが変わります。
また、税込み5,500円以上購入された方には、実物大おにぎりステッカー、クリアカードのほか、『オリジナルショッパー』がプレゼントされます。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります
※実物大おにぎりステッカー・クリアカードはランダムとなります。絵柄は選べません
※一会計1枚となります。会計の合算・分割はできません
※「実物大おにぎりステッカー」・「クリアカード」は、オンラインプラザでのご購入は対象外となります
※オンラインプラザでは、税込み5,500円以上購入の方のみ「オリジナルショッパー」がプレゼントされます
さくら”装飾で彩る館内演出をはじめ、お買い物キャンペーンやスタンプラリーのほか、特典ノベルティやPOPUP STOREを展開。
東京駅一番街にて2026年4月16日まで開催されている『なんでもいきもの』春のコラボフェアの紹介でした☆
©yokomizoyuri
※画像は全てイメージです。
※各種キャンペーン・イベントは、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。
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