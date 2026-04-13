藤木直人、気になった“スタッフの言動”を告白「理系なので…」
俳優の藤木直人が13日、都内で行われた『unoヘアケア新CM発表会』に登壇。和やかな撮影の中で、つい気になってしまったことを明かした。
【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人
新CM撮影では、助監督のとある言動が気になったと明かした藤木。「助監督さんが、その前に子どもが大勢出ているCMを撮っていたということで、ちょっと立ち位置がズレたりするじゃないですか。それをくだものに例える。さくらんぼ1個分左行ってくださいとか」と振り返り、「和やかな現場だったので、童心に戻っての撮影だった」とそれ自体は空気を和ませてくれたとにっこり。
しかし続けて「細かく言うと、さくらんぼといっても佐藤錦なのかアメリカンチェリーなのか、それによってちょっと立ち位置もズレてくるんじゃないかって、理系な僕はちょっと思ったんですけど」とまさかの告白。笑いを誘っていた。
新CMは20日より全国で放送される。
【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人
新CM撮影では、助監督のとある言動が気になったと明かした藤木。「助監督さんが、その前に子どもが大勢出ているCMを撮っていたということで、ちょっと立ち位置がズレたりするじゃないですか。それをくだものに例える。さくらんぼ1個分左行ってくださいとか」と振り返り、「和やかな現場だったので、童心に戻っての撮影だった」とそれ自体は空気を和ませてくれたとにっこり。
しかし続けて「細かく言うと、さくらんぼといっても佐藤錦なのかアメリカンチェリーなのか、それによってちょっと立ち位置もズレてくるんじゃないかって、理系な僕はちょっと思ったんですけど」とまさかの告白。笑いを誘っていた。
新CMは20日より全国で放送される。