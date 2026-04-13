女優の風吹ジュン（73）が13日、都内でアンバサダーに就任した「早期アルツハイマー病疾患啓発キャンペーン」発表会に出席した。

アルツハイマー病は、認知症の主な原因疾患。主な症状の一つとして、“もの忘れ”がみられることがあるが、早期に発見し対策することで進行をゆるやかにできる可能性があるという。

もの忘れについて風吹は「私も古希をとっくに越えておりますので、人ごとではない」と言い「今のところ私はセリフを覚えるのが仕事ですから、大丈夫なんですけど日常的に『あっ、なんだったかな』ということはある」とコメント。現在は症状が出ていないというが、「娘も息子もいるので、家族に心配かけないようにしっかりしなきゃと思う」と気を引き締めていた。

専門家から「早期発見が難しい理由の一つに、自己診断の難しさ」があると聞いた風吹は「アルツハイマー病は早期に気づいて専門医に受診するって言うのがとても大切。単なるもの忘れで済まさずに、続くようだったらそれはサインなんだと見逃さないで。自分について考える時間を持って」とPRした。

富山出身の風吹は、60代から登山の面白さに目覚め、67歳の時には2日間かけて、北アルプスの最難関と言われる剱岳（つるぎだけ）を登頂したそう。

「体を動かすことは、この職業ではとても大切なことだと思っています。登るのは大変なんですけど、降りてくると、まだいけるかもと未来の希望になる」と思いを込めていた。