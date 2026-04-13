俳優の原菜乃華さんが、「プリマハム“香薫®あらびきポーク”新TVCM発表会」に登場しました。

【写真を見る】【 原菜乃華 】 運動会の思い出 「タッパー全部犢畄悪瓠廖‖膵イなお弁当明かす





今回CMキャラクターを務めた原さんは、猖榲に幼い頃からずっと食べてきたので、今回選んでいただけてすごく嬉しかったですし、何よりも母がとっても喜んでくれましたね瓩函⊂亟蕁CMの注目ポイントについては爛董璽泪愁鵐阿魏里錣擦討い燭世い拭ずっと後ろで流れているので、ぜひ聴いていただけたら瓩函嬉しそうに語っていました。







イベントでは、自ら「香薫」を炒めて試食した原さん。普段あまり料理はしないそうですが、燹峭畄亜廚肋討い燭世韻波味しいので、朝に食べたりします。私みたいな不器用な人でも、朝から焼くだけで美味しいご飯が食べられる瓩函◆峭畄亜廚鬟▲圈璽襪靴討い泙靴拭







原さんが調理した「香薫」がしっかりできているかをジャッジするため、プリマハム株式会社の千葉尚登会長も試食することになると、原さんは犇枋イ靴泙垢...瓩函▲愁錺愁錙千葉会長が一言目に犖た目はかなり本物のように見えます瓩犯すると、原さんは爐曚...本物です瓩函動揺しながらも笑っていました。









「香薫」を食べたいシチュエーションを聞かれると、原さんは爛團ニックだったり、運動会。外でお弁当で食べたい。妹の運動会がそろそろあるので、一緒にグラウンドで食べたら楽しいひとときになるんじゃないかな瓩函具体的に回答。自身の運動会でも「香薫」の思い出があるそうで、爐弁当箱いっぱいに詰められた「香薫」が印象に残っています。タコさんの形に切ってもらって、タッパー全部に敷き詰めて。家族は彩りとか気にしてくれたんですけど、全部「香薫」で良いって言って...。シェアハピして食べました瓩般世し、会場を驚かせていました。







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