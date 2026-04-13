劇団四季のミュージカル「ノートルダムの鐘」（7月22日〜来年2月7日、大阪四季劇場）の取材会が13日、同劇場で行われた。

フランスの文豪、ビクトル・ユーゴーの「ノートルダム・ド・パリ」を原作に、ディズニーの長編アニメーションとしてもヒットした大作。2016年に東京で初演されたが、大阪で上演されるのは今回が初めてとなる。

ノートルダム大聖堂の鐘楼に住む孤独な青年、カジモド役の寺元健一郎は「生まれながらに障がいを持ちながらも純粋で優しい心を持った青年。平和へのメッセージが詰まっていて、今の世界の状態を見ていても今回やる意義を感じています。一回一回精いっぱいつとめていきたい」と力を込めた。

カジモドが憧れる美しいロマ民族、エスメラルダ役の宮田愛は「自由を求め、権力に屈しない、強さとしなやかさを併せ持つ女性。権力、差別のあった時代に愛や希望を持つ姿を見ていただきたい」と訴えた。

舞台上ではずっと膝を折り曲げながらのパフォーマンスとなる寺元は「シンプルに筋力、体力勝負なので、日々そこと向き合う生活が始まるんだな、と覚悟している最中です」と気を引き締めた。