元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正 あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。夫の楽天GM石井一久氏について語った。

パーソナリティーのフリーアナ垣花正からネットニュースの真偽について「石井一久さんは銀行の暗証番号すら知らないって本当？」と質問を受けた。木佐は「あー、知らないかも」と答え、「木佐さんが全部管理してるの？」との問いには「私も管理してないんですよね」と苦笑した。

垣花から「じゃあ誰が管理してるの？ 怖い家だな」とツッコまれると「まあでも何とかなるんですよ。なけれはないなりに生きていける自信があるし、あったらあったでみんなで使えばいいし」と楽観。一方で「でもね、ざっくり分かってるんです。うちの夫って、そういうの。大きくつかんでるタイプです」と信頼を語った。

木佐によると「ただ、お仕事になると結構細かいですね」と仕事では違う顔を見せるといい「GMになってからは同じ人かな？ と思うぐらい、違う人と今結婚生活歩んでる感じ。面白いよ。野球選手と結婚してた時期と、今はまた違う職業の人と新婚生活6年目ぐらいの感じ」と新鮮な様子で語った。

また「こんなに仕事人間だったんだっていうぐらい。寝言とかもすごいんです。会議とか出ちゃってるんです、寝言」と石井氏が会議に出席する夢を見ていると明かし「寝言激しいんです、うち。滑舌いいの、寝言。普段そうでもないんですけど」。

続けて「寝言だとハキハキ、パクパク。面白いですね。別人。だから現役の時は球場で完結してるタイプだったんだろうなっていうのを、今知る」と驚いていた。