◇MLB カブス 7x-6 パイレーツ(日本時間13日、リグリー・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手が「5番・ライト」で先発出場し、3打数無安打2四球。チームは終盤に追い上げサヨナラ勝ちを収めました。

ケガから復帰し今季3試合目の出場。第1打席では相手投手のワイルドピッチで2塁に走者を置きます。ここで鈴木選手は100.5マイル(約161.7キロ)の直球を打ち返すもセンターフライ。ランナーを3塁へ進めましたがその後得点にはつながりませんでした。

チームは2回までに5失点する苦しい展開。鈴木選手はともにイニングの先頭で迎えた第2打席と第3打席はそれぞれサードゴロと空振り三振で凡退します。

それでもチームが徐々に追い上げ、2点ビハインドで迎えた8回は鈴木選手が先頭として四球で出塁。その後2塁へ進むと味方のタイムリーでホームへ生還しました。

第5打席は同点の9回1アウト1、3塁と、2試合続けて一打サヨナラの場面で打順が巡ってきます。前日の試合は一打逆転サヨナラの場面で凡退し悔しさをあらわにしていた鈴木選手。この日は2球で追い込まれるも、2ストライクから相手のボールを見極め四球で出塁しました。

この試合ノーヒットの鈴木選手は今季初の無安打となりましたが、試合はその後カーソン・ケリー選手がセンターへはじき返しカブスがサヨナラ勝利。鈴木選手もケリー選手を祝福しました。チームは劇的勝利でカード3連敗を阻止し、3連戦を1勝2敗で終えました。