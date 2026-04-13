Hカップグラドルの星野琴（24）が、12日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演。ウエストランド井口浩之（42）の歯をチェックした。

番組では熊田曜子らが所属するアーティストハウス・ピラミッドを特集。星野は芸能活動を始める前は、地元・愛知で歯科助手をしていたことが紹介された。

星野は「私は歯が大好き」と明かすと、ネプチューンの名倉潤は「歯医者さんに勤めると、みんな歯見るって言うよね」と共感し「どんな歯が好きなんですか」と聞いた。

星野は「きれいにそろっているのも大好きですし、ガチャガチャの歯も大好きです」。すると井口は「かなりガチャガチャですよ僕は。僕前歯が2列あるんで」とアピールした。

名倉は「お前それ抜いた方がええ」と反応し、河本準一も「いつまで前歯2本あるの」とツッコミ。名倉は「稼いでるんやから治せ歯」とイジった。

星野は「歯磨きしたい」と願望を明かし、名倉は「歯磨きも前歯4本やらなあかん」と反応した。

井口は「でも後ろの前歯は…」と話し出すも「後ろの前歯ってなんだよ」と自分でつっこんで、星野を笑わせていた。