美人クリエイター、妹顔出し2ショット 「今日好き」出演弟の応援ショットに「きょうだい愛の強さ最高」「美人姉妹」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】クリエイターのおさきが4月11日、自身のInstagramを更新。妹との2ショット写真を公開し、話題となっている。
【写真】YouTube登録者数100万超えの美女「そっくりすぎる」妹顔出しの2ショット
おさきは「はるとのダンス見に行った かっこよかったよー」とつづり、写真を公開。ABEMAの特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）内の企画「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」に出演した、弟・今井暖大の応援に、妹のうーちゃんと一緒に行ったと記した。投稿では、おさきが「はるとかわいい」のタオルを持ち、妹の“うーちゃん”がオレンジ色のポンポンを持つ2ショットや、おさきがうーちゃんと揃ってランニングマンを踊る姿が収められている。
この投稿には「ファッションセンス最高」「そっくりすぎる」「うーちゃんとの応援素敵」「きょうだい愛の強さ最高」「ビジュ良すぎ」「うーちゃんもおさきちゃんも可愛い」「美人姉妹」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。暖大は「卒業編2026」で時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
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◆おさき、妹とともに弟・今井暖大の応援へ
おさきは「はるとのダンス見に行った かっこよかったよー」とつづり、写真を公開。ABEMAの特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜）内の企画「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」に出演した、弟・今井暖大の応援に、妹のうーちゃんと一緒に行ったと記した。投稿では、おさきが「はるとかわいい」のタオルを持ち、妹の“うーちゃん”がオレンジ色のポンポンを持つ2ショットや、おさきがうーちゃんと揃ってランニングマンを踊る姿が収められている。
◆おさきの投稿に反響
この投稿には「ファッションセンス最高」「そっくりすぎる」「うーちゃんとの応援素敵」「きょうだい愛の強さ最高」「ビジュ良すぎ」「うーちゃんもおさきちゃんも可愛い」「美人姉妹」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。暖大は「卒業編2026」で時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
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